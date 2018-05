De Dag Nadat - Ik hoorde dat ik darmkanker had

Hier kun je lezen hoe het verder ging nadat Jeanne de diagnose darmkanker kreeg. “Ik heb geleerd dat ik echt moet vertrouwen op mijn lijf en mijn gevoel.”

Jeanne (52): “Na een paar weken en allerlei verschillende onderzoeken kreeg ik geweldig nieuws: het was geneesbaar. Ik was zo ontzettend blij! Toen ik de spreekkamer uitliep, barstte ik op de gang in tranen uit. Alle emoties van de afgelopen weken kwamen eruit. Daarna was het klaar. De chemopillen, bestralingen, twee operaties, mijn tijdelijke stoma… Ik heb het allemaal vrij rustig doorstaan.”

Op het schoolplein

“Toen duidelijk werd hoe het verloop van mijn ziekte eruit zou zien, heb ik het aan mijn dochters verteld. Ik denk dat het toentertijd nog niet echt tot ze doordrong, misschien ook doordat ik niet heel ziek werd van de behandelingen en mijn haar niet uitviel. Ze hadden het er thuis niet vaak over, al hoorde ik af en toe wel via moeders van vriendinnetjes dat ze erover verteld hadden. En als er op het schoolplein met kanker gescholden werd, sneed dat echt door hun ziel.”

Dankbaar

“Het is inmiddels 8 jaar geleden dat ik ziek werd. Ik laat mijn leven er niet door beheersen, maar af en toe bekruipt me een gevoel van een lichte angst. Zeker wanneer ik in mijn omgeving hoor dat mensen kanker hebben en er aan overlijden, ben ik extra dankbaar dat ik er nog ben. Ik heb geleerd dat ik echt moet vertrouwen op mijn lijf en mijn gevoel.”

Positiever

“Mijn ziekte heeft ervoor gezorgd dat ik nog positiever in het leven sta en keuzes durf te maken. Zo zijn mijn vriend en ik apart gaan wonen omdat ik merkte dat het beter voor ons was om te gaan latten. Ik doe dingen die ik echt leuk vind: af en toe vrijwilligerswerk in de politiek en voor de patiëntenvereniging. Dat doe ik voor mezelf, maar ook om mijn dochters te laten zien dat je alles uit het leven moet halen.”

