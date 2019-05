De Dag Nadat - mijn baby kokendhete thee over zich heen kreeg

In Libelle 23 stond het verhaal van Carlijn, wiens baby haar armpjes verbrandde nadat ze per ongeluk een kop thee omstootte. Hier kun je lezen hoe het verder ging.

Carlijn (44): “Aan het einde van de middag kwam Lucas thuis, ik was zo blij dat we weer met z’n allen bij elkaar waren. Hij heeft me nooit een verwijt gemaakt, daar ben ik dankbaar voor. De dagen na de gebeurtenis heeft Mijntje vooral veel geslapen. Op de vierde dag moest ik met haar terugkomen in het ziekenhuis en ging het verband eraf. Dat vond ik doodeng, maar mijn vriendin die mee was, zei: ‘Carlijn, het valt wel mee.’ En verhoudingsgewijs was dat ook zo. Als je in dat ziekenhuis bent, zie je kinderen met de meest afschuwelijke verwondingen en dat relativeert wel. Mijntje had geen huidtransplantatie nodig en uiteindelijk is alles redelijk mooi geheeld. Alleen op de plek waar op het laatste moment een blaar verscheen, zit nu een verdikking. En verder is haar huid op sommige plekken wat korrelig.

Wat me achteraf verbijsterd heeft, is dat ik, terwijl ik nota bene een cursus kinder-EHBO heb gedaan, precies het verkeerde deed. Bij brandwonden kan alles namelijk wachten, je moet koelen, koelen, koelen. Desnoods in een sloot. Terwijl ik alleen maar bezig was met dat stomme rompertje. Bizar. Ik wijt het aan de stress.

Een paar maanden na de gebeurtenis begon het me op te vallen dat Jet Mijntje ontweek. Ik zag ook dat ze nooit naar haar armpjes keek. Eerst dacht ik: kom op, je zusje heeft je nodig. Tot Jet op een dag naar me toe kwam en zei: ‘Mama, ik heb dat filmpje gewist, hoor.’ Het bleek dat ze zich zó schuldig voelde – ze dacht dat het haar schuld was geweest. Zo zielig, zo akelig. Ik heb daarna veel met haar gepraat, gezegd dat het absoluut niet haar schuld was, dat ík degene was geweest die de kop thee had neergezet. Ik vond het naar dat ik er zo laat achter kwam dat ook Jet nazorg nodig had.

De gebeurtenis heeft op mij lang effect gehad. Maandenlang liep ik met een soort steen op mijn maag rond, voelde me totaal verslagen en machteloos. Dat ons zó iets stoms was overkomen. Thuis ging het wel, maar zodra iemand informeerde hoe het ging met Mijntje, was het meteen huilen, huilen, huilen. De meisjes hebben me heel erg geholpen die moeilijke tijd. Ze hebben zo veel liefde gegeven. Ik vind het bijzonder hoe we dit als gezin hebben opgepakt.

Wat ik ook bijzonder vind, is dat al die mensen om ons heen zó voor ons hebben klaargestaan. Dat heeft in mij wel iets veranderd, ik denk dat ik opener ben geworden, attenter. Ik weet nu uit ervaring hoe fijn het is als mensen vragen hoe het gaat en hoe fijn het is om te praten over bepaalde gebeurtenissen.

En Mijntje zelf is gelukkig qua karakter een heel stevig meisje. Ze heeft het er nooit over en beschouwt haar littekens als iets wat bij haar hoort. Maar nog steeds… als ik ernaar kijk, krimpt mijn maag ineen en voel ik me schuldig. O wijffie toch, wat hebben we je aangedaan, denk ik dan.”

De namen in dit verhaal zijn om privacyredenen gefingeerd.

Interview: Christien Jansen. Beeld: iStock