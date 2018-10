De Dag Nadat - Mijn dochter zelfmoord pleegde

In Libelle 45 las je over de dochter van Patricia (45), die op haar vijftiende een zelfmoordpoging deed. De dag erna overleed ze daaraan. Zo ging het verder.

Patricia: “De week na Dalisay’s dood was echt bizar. Ik moest dingen regelen die ik eigenlijk helemaal niet wílde regelen. Ik wilde helemaal geen kaart maken voor mijn overleden dochter, of een advertentie plaatsen. Maar je moet toch, of je wil of niet. Ik was boos op alles.

Alles gebeurde bij ons thuis, want daar lag Dalisay. In haar oude kamer, in haar eigen bed, tussen haar knuffeltjes en spulletjes. We hebben zóveel mensen over de vloer gehad, het was echt onwerkelijk. Al dat bezoek was ontzettend vermoeiend, maar bovenal hartverwarmend. En tussen die rollercoaster van emoties door was ik ook nog van alles aan het regelen. Die dagen waren zo zwaar, dat ik zelfs naar het afscheid toe begon te leven.

Afscheid

Het afscheid was mooi en integer. We hebben de muziek gedraaid die zij mooi vond, die ze vaak zong of draaide. Het was een hele moeilijke, maar ook mooie ceremonie. Dat hoorden we ook van iedereen terug. Het voelt goed dat we dat op het laatst nog voor haar konden doen.

Dalisay is gecremeerd, ik vind het fijn dat ze nu thuis kan zijn. Ze staat hier in de urn en we hebben sieraden met haar as. Het klinkt misschien gek, maar op het moment dat zoiets heftigs gebeurt, ga je toch je gevoel volgen. Ik had nooit verwacht dat ik haar thuis zou willen in haar eigen kamer, of dat ik haar zou cremeren. Toch voelde dit goed. In de eetstoorniskliniek wilde ze ook al heel graag naar huis, en nu is ze dat.

Sterker eruit komen

De woorden van mijn zoon in het ziekenhuis zijn me bijgebleven. Hij vertelde ons dat we de kracht waarmee Dalisay heeft gevochten, moeten gebruiken om hier sterker uit te komen. Daarom zij we een stichting gestart. Er kwamen ontzettend veel mensen op ons pad, waardoor alles in een sneltreinvaart is gegaan. Ook heb ik een nieuwe baan in het ziekenhuis waar mijn dochter is overleden. Dat was al afgesproken toen Dalisay nog leefde en ik heb even getwijfeld of ik het nog wel wilde, maar ze gaven me daar alle ruimte en daar voelde ik me goed bij. Ik heb ook wel echt gemerkt dat ik afleiding nodig heb, want zodra ik vrij ben, ga ik zitten malen.

Omdat ik steeds beelden van Dalisay op haar laatste moment voor me zie, volg ik EMDR-therapie. Zo kan ik de herinneringen van iets meer afstand leren bekijken en gaan de scherpe randjes er een beetje vanaf.

Dichter bij elkaar

Niet alleen als gezin, maar ook als familie zijn we na de dood van Dalisay dichter naar elkaar gekomen. Ik merk het ook aan mijn zoon, hij is opener en af en toe krijg ik een knuffel die ik vroeger niet zo snel kreeg. Op de momenten dat het even niet gaat, kijk ik nog naar de foto die ik van haar in het ziekenhuis had gemaakt. Haar vredige gezichtje geeft me troost.”

Interview: Indra Jager. Beeld: iStock.