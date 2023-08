De dag nadat... een auto ons huis binnenreed

Terwijl ik nog in bed lig, bel ik mijn dochter. Ze heeft geen idee wat zich hier gisteravond heeft afgespeeld en ik wil niet dat ze het straks op het schoolplein hoort. Ze moet huilen als ik haar vertel wat er is gebeurd. Gerrit en ik zaten gisteravond lekker met de benen omhoog naar Op1 te kijken toen ik ineens een enorme knal hoorde. Het volgende moment lag ik naast mijn stoel, mijn mobiel nog in mijn handen. ‘112’, riep ik naar Gerrit. Meer kon ik niet uitbrengen. Ik probeerde zelf te bellen, maar het lukte niet om de juiste knoppen in te drukken.

Gerrit had intussen de huistelefoon gevonden. Die gebruiken we nooit, maar ik had hem toevallig net aan de lader gelegd. Terwijl hij de politie belde, probeerde ik onder het puin vandaan te komen. Op een meter afstand van mijn stoel stond een auto. Ik stap uit bed en strompel naar de keuken. Voorzichtig kijk ik om het hoekje van de deur naar de woonkamer. Overal liggen brokstukken, de meubels zijn stuk, de gordijnen liggen op de grond en de pui is dichtgetimmerd met houten platen. Alleen het schilderij dat we lieten maken ter ere van onze veertigjarige trouwdag en de foto’s van mijn ouders hangen nog aan de muur. Terwijl ik de kamer rondkijk, denk ik aan de auto. Hij stond achterstevoren in de woonkamer, waardoor het even duurde voordat ik de versufte man achter het stuur ontdekte. Meteen daarna kreeg ik pijn en werd ik door de buurvrouw naar het ziekenhuis gebracht. Gelukkig is er niets gebroken en kom ik er met een kneuzing en wat blauwe plekken van af. Gerrit heeft alleen een paar schrammetjes. Toen ik vannacht weer thuiskwam, hoorde ik dat de bestuurder was uitgestapt en weggelopen.

De politie kwam hem onderweg tegen en heeft hem aangehouden. Of hij verward was of gedronken had weet ik niet, dat moet onderzoek nog uitwijzen. We zijn duidelijk niet de enigen die willen weten hoe dit heeft kunnen gebeuren. Meerdere journalisten bellen aan met de vraag of ze ons mogen interviewen. Begrijpelijk, maar we besluiten het vandaag af te houden. Het is nog te vers. ’s Middags staan de aannemer en de man van de verzekering op de stoep. Terwijl zij met Gerrit een rondje om het huis lopen om te bepalen wat de restauratie gaat kosten, besluit ik dat de woonkamer aan de achterkant van het huis moet komen. Dan kost het maar geld, hier ga ik nóóit meer zitten. Want het is ongelooflijk, maar dit is al de tweede keer dat een auto ons huis in is gereden. Ook de eerste keer was de schade groot, maar die avond waren we niet thuis. Onze zoon, die aan de overkant woont, dacht dat we een grap maakten toen we hem gisteravond belden. ‘Dat was tien jaar geleden’, zei hij. ‘Wat is er echt aan de hand?’ We wonen aan een doorgaande weg waar hard gereden wordt, ik denk dat het daarmee te maken heeft. Maatregelen zijn er na onze verzoeken niet genomen. Aan het eind van de middag komen onze kinderen en kleinkinderen langs. De kleintjes vliegen mij om de nek en overladen me met kusjes.

Ze hebben ook een oplossing bedacht: ‘Jullie huis is stuk, dus dan kunnen jullie bij ons komen wonen’, zegt mijn kleindochter. Het ontroert me zo dat ik mijn tranen moet wegslikken. Hoe moet het verder? Ik voel me niet meer veilig in dit huis, maar ik wil hier ook niet weg. Het is een prachtige plek met fantastisch uitzicht, we wonen vlakbij het dorp, onze kinderen zijn hier geboren. De provincie moet iets aan de weg doen, daar moeten we over in gesprek, maar dat is van later zorg. Nu wil ik genieten van het feit dat ik mijn kinderen en kleinkinderen nog kan vasthouden.”

