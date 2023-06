De dag nadat... ik aangifte deed van stalking

Suzie (49): “Als ik opsta, voel ik de stress alweer opkomen. Zal hij mijn autobanden opnieuw hebben lekgeprikt? Het was weer raak vannacht, hij bonkte hard op de ramen van de woonkamer. Mijn hart klopte in mijn keel en ook mijn tienjarige dochter Indy was bang. ‘Jan is er weer, mama’, riep ze midden in de nacht. Ze kwam bij mij in bed tot het bonken ophield.

Annemarie van Dijk Getty Images

Zodra ik beneden ben, schiet ik mijn slippers aan en loop ik in ochtendjas de galerij op om mijn auto te checken. Ja hoor, twee banden plat. Zuchtend bel ik de ANWB, geen idee voor de hoeveelste keer al. Meestal schiet de monteur een prop in mijn band zodat ik toch naar mijn werk kan rijden. Ongelooflijk dat iemand die je zo goed kent zo kan veranderen, denk ik. Jan, mijn ex, stalkt mij sinds ik onze relatie heb beëindigd. Hij kan niet verkroppen dat we niet meer samen zijn.

Overal achtervolgt hij me: naar mijn werk, als ik terug naar huis rijd, als ik boodschappen doe. Omdat hij werkloos is, heeft hij daar alle tijd voor. Wanneer ik thuis ben, staat hij vaak voor het huis op de stoep. Gelukkig woon ik vijfhoog, dus ik kan hem niet zien. Regelmatig steekt hij ’s nachts de banden van mijn auto lek. Verder vernielde hij het slot van mijn voordeur en kitte hij de deur van mijn auto dicht. Online aangifte doen leidde tot niets, ik had geen hard bewijs. Daarom plaatste mijn zoon een camera en legden we vast hoe Jan ’s nachts op ons raam stond te bonken. Gewapend met deze beelden deed ik gisteravond op het politiebureau aangifte van stalking. Ik vertelde de agent over de stress en het doorlopend zenuwachtige gevoel dat ik heb.

Hij luisterde aandachtig en bekeek de beelden. ‘Ik vind het heel vervelend voor u, mevrouw, maar ik weet niet of we hem kunnen oppakken. Op deze opname is namelijk niet duidelijk te zien om wie het gaat’, zei hij. ‘Moet hij me dan eerst iets aandoen voor jullie in actie kunnen komen?’ vroeg ik boos. Moedeloos ging ik naar huis. Zodra de ANWB klaar is met mijn banden, stap ik in de auto om naar mijn werk te gaan. Gelukkig rijdt Jan deze keer niet achter me aan. Dat hij me echt iets aan zou doen, zoals ik gisteren tegen de politie zei, geloof ik trouwens niet. Daar is hij te lief voor. Ik kende hem al tien jaar toen we een relatie kregen, hij was eerst een goede collega. Nadat hij een andere baan kreeg, verloren we elkaar uit het oog. Na mijn scheiding hoorde ik dat Jan ook was gescheiden en stuurde ik hem een sms. We werden verliefd op elkaar en hadden een fijne tijd. Maar nadat hij was opgepakt wegens diefstal, maakte ik het uit. Diefstal, dat kon ik niet uitleggen aan mijn kinderen. Dat onze relatie na vijf jaar voorbij was, kon Jan echter niet accepteren.

Zo begon het stalken. Vooral toen ik ging daten met andere mannen werd hij ontzettend jaloers. Als er een date bij mij op bezoek kwam, had mijn auto de ochtend erna steevast lekke banden. Als ’s avonds mijn oudste zoon thuiskomt, zegt hij: ‘Mam, heb je je auto gezien? Hij is helemaal kapot.’ Geschrokken kijk ik naar buiten en zie dat alle ramen eruit geslagen zijn. ‘Dit kan zo niet langer’, zegt mijn zoon, die zich grote zorgen om mij maakt. ‘Hij gaat steeds verder, hij is niet te peilen. Als de politie niets kan doen, schakel ik het tv-programma Zeeman Confronteert in. Daarin ontmaskeren ze oplichters en stalkers.’ Een tv-programma? Niks voor mij. Maar omdat ik zo langzamerhand ten einde raad ben, stem ik toe. ‘Doe dat maar. Jan is nu echt te ver gegaan’, zeg ik lamgeslagen.”

