Puck (35): “Bas is al naar zijn werk als ik wakker word. Straks trek ik de voordeur voorgoed achter me dicht. Nu de schellen van mijn ogen zijn gevallen, voelt het alsof de afgelopen jaren van zijn kant één grote leugen zijn geweest.

Christien Jansen Getty Images

Ik begin weer te snikken en als ik ben bedaard, meld ik me ziek. Vandaag werken is geen optie, mijn dikke ogen verraden het drama. Straks ga ik naar mama, ik trek voorlopig bij haar in. Ik voel me intens verdrietig, maar ben niet kwaad. Hoe zou ik kwaad kunnen zijn op Bas? Verslaving is een ziekte. Seks met een ander geeft hem een dopamineshot en daardoor liegt en bedriegt hij. Dat ik hem niet kan redden, ook al hou ik nog zo veel van hem, dat kwartje is gisteren eindelijk gevallen.

Na het telefoontje met mijn leidinggevende maak ik een kop koffie en een broodje dat ik met moeite wegwerk. Mijn hoofd is een warboel, gedachten schieten alle kanten op. Zeven jaar samen en nooit, geen seconde, heb ik iets vermoed. Pas toen mijn zus een tijdje geleden achteloos zei dat Bas zo veel vriendinnen had op Facebook, dacht ik eraan om eens in zijn computer te kijken. Die kans kwam toen ik drie maanden geleden op zolder liep om iets te zoeken en zijn computer nog open stond, omdat hij onverwacht naar de bouwmarkt was gegaan. Ik opende de eerste tab en niets had me kunnen voorbereiden op wat ik zag. Mijn adem stokte in mijn keel toen ik de meest extreme pornobeelden voorbij zag komen. In een ander venster kwam ik chats tegen waaruit me duidelijk werd dat hij ook afsprak met andere vrouwen. Ik werd benauwd, begon helemaal te trillen en toen Bas thuiskwam, confronteerde ik hem met wat ik had gezien. Het bleek al jaren aan de gang te zijn, maar hij beloofde beterschap en zou in therapie gaan. Na een time-out bij mijn moeder besloot ik: ik hou zo veel van hem, laten we kijken of we dit samen op kunnen lossen. Ik wilde hem helpen en voor onze liefde vechten. Door te luisteren als hij het moeilijk had. Door hem te complimenteren als hij een vrouw had weerstaan. Door mee te gaan naar therapie.

Als ik de ontbijtspullen heb weggezet, ga ik naar onze slaapkamer waar ik mijn tas inpak. Bij het leeghalen van de kast komen de beelden terug van die vreselijke sessies bij de therapeut. Daar vertelde Bas hoe hij al lang geleden was begonnen met veelvuldig porno kijken, maar dat hij steeds extremere beelden nodig had om een kick te krijgen. Dat het hemzelf een vies gevoel gaf, maar dat hij het toch wilde verkennen. Gistermiddag biechtte hij aan de therapeut op dat hij weer had gechat met ene Wendy. Aan het eind van de sessie vroeg de therapeut of ik nog even wilde blijven zitten, waarna hij zei: ‘Marja, een seksverslaafde wil niet chatten, die wil seks. Er is een grote kans dat het niet bij chatten is gebleven.’ Toen ik thuis Bas met vragen bleef bestoken, brak hij en vertelde hij huilend dat hij inderdaad met Wendy naar bed was geweest. Niet omdat ze zo mooi was, ze was nota bene verminkt in haar gezicht. Hij wilde kijken of hij het ‘met haar zou kunnen’. En ze was niet de enige.

Als ik beneden kom, schrijf ik een briefje voor Bas’ tienjarige dochter die de helft van de tijd bij ons woonde. Opnieuw stromen de tranen. Wat zal ik haar missen. Terwijl ik naar mijn moeder rijd, denk ik voor de zoveelste keer: had ik dit kunnen weten? De woorden van de therapeut schieten me te binnen. ‘What you see, is not what you get’. Dat moet ik goed onthouden. Want met de beste wil van de wereld los je een seksverslaving niet zomaar even op.”

