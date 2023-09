De dag nadat... ik bijkwam tijdens mijn operatie

Madeleine (45): “Dat mijn tienjarige dochter me een kus op mijn wang geeft en ‘tot vanmiddag, mam!’ naar me roept, ontgaat me bijna. Ik lig in bed en voel me verdoofd. Mijn man vraagt of ik al trek heb in koffie en of ik me wel goed voel. ‘Laat me maar even, ik denk dat ik nog wat wil slapen.’

Terwijl hij in zijn studeerkamer gaat zitten om aan zijn werkdag te beginnen, probeer ik uit alle macht de slaap te vatten. Het lukt niet. Steeds weer komen de stemmen, de geluiden en de angst die ik heb doorstaan terug. Het is alsof ik in een horrorfilm zit die zich maar blijft herhalen.

Risico’s

Ik had er lang voor gespaard en keek er intens naar uit: de mini-buikwandcorrectie die ik mezelf gunde nadat ik na mijn bevalling flink was afgevallen. Mijn man Robert vond het onnodig en zonde van het geld, maar kon niet anders dan instemmen. Vierduizend euro kostte het. De plastisch chirurg beloofde dat het elke cent waard zou zijn. Ik vertrouwde op zijn oordeel, maar vooral op zijn kennis en kunde. Natuurlijk werd ik gewezen op de risico’s. Er is altijd een kans op infectie of een nabloeding en er zitten ook kleine risico’s aan de narcose, zoals misselijkheid, braken of keelpijn. Allemaal dingen die voor mij te overzien waren. Niemand die mij had gewaarschuwd voor het feit dat ik kon bijkomen tijdens de operatie, ondanks de narcose. Ik wist niet eens dat zoiets mogelijk was!

Nachtmerrie

Terwijl ik in bed lig, word ik overmand door alle herinneringen aan gisteren. Ik begin te zweten, voel me bibberen en begin onbedaarlijk te huilen. Ik probeer het geluid nog te smoren door mijn hoofd onder de dekens te stoppen. Te laat, Robert heeft me al gehoord. Geschrokken komt hij de slaapkamer in lopen en vraagt wat er is. Weer probeer ik hem weg te wuiven, maar dit keer lukt dat niet. Hij meet mijn temperatuur en ziet dat ik geen koorts heb. Hij legt nog wat pijnstillers voor me klaar, maar pijn heb ik nog steeds niet echt. Op de vraag waarom ik zo huil, kan ik geen antwoord geven. Hij ziet me aankomen met mijn bizarre verhaal. Zelfs ik kan nauwelijks bevatten en geloven wat er is gebeurd. De hechtdraad die ik door mijn huid voelde prikken, de stemmen van de chirurg en de assistente die het over hun weekend hadden. Ondertussen kon ik mijn ogen niet opendoen, ik kon niets bewegen en dus niets kenbaar maken. ‘Stop!’ wilde ik schreeuwen. In plaats daarvan ging iedereen rustig door met de operatie en beleefde ik een helse nachtmerrie, terwijl ik klaarwakker was.

Open boek

Omdat ik tegenover Robert niks loslaat, heeft hij mijn tweelingzus gebeld. Hij weet dat we een open boek voor elkaar zijn. Jacqueline komt ’s middags op haar tenen mijn slaapkamer binnengelopen. ‘Hee Maddie, waarom ben je zo verdrietig? Ben je niet blij met het resultaat?’ O ja, het resultaat, schiet door mijn hoofd. Dat waar ik maanden naartoe leefde, daar heb ik het afgelopen etmaal helemaal niet meer over nagedacht. Ik til de dekens op en zie door de contouren van het verband dat mijn buik er aanzienlijk strakker uitziet. Ze volgt mijn blik en zegt: ‘Dat is het niet, hè?’ Ik zucht diep en gooi het verhaal er in een keer uit. Ik zie haar ogen groot worden als ik vertel dat ik tijdens de operatie wakker ben geworden. Aan het begin van de avond word ik gebeld door mijn chirurg, die informeert hoe het met me gaat en of er nog bijzonderheden zijn. Er valt een lange stilte als ik wederom het verhaal vertel. ‘Hallo, bent u daar nog?’ vraag ik. ‘Jawel’, hoor ik de man zeggen. ‘Ik weet even niet de juiste woorden te vinden. Dit is zeer uitzonderlijk, alleen bent u daar op dit moment niet mee geholpen’, zegt hij. Ik merk dat ik blij ben met zijn oprechte shock en medeleven. Die avond neem ik een slaappil. Fysiek en mentaal voel ik me compleet uitgeput en ik zak in een diepe, droomloze slaap.”

