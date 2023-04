De dag nadat... ik een burn-out bleek te hebben

Nikki (30): “Vreemd. Het is een werkdag, maar ik ben thuis en ik kan niet ophouden met huilen. Mijn lichaam heeft me verraden, denk ik boos. Ik voel me ellendig, doodmoe, gefrustreerd en vooral heel schuldig naar mijn collega’s toe.

Omdat ik niet op het werk ben, moeten zij extra hard buffelen, terwijl het ook met een normale bezetting al zo ontzettend druk is in de jeugdzorginstelling waar ik werk. De cliënten, jonge kinderen die uit huis zijn geplaatst, verdienen bovendien alle liefde en aandacht.

Na een op zich prima weekend bracht mijn vriend me gisteren met de auto naar mijn werk. Daar zou ik een teamvergadering hebben. Wat er toen gebeurde, zag ik niet aankomen. Tijdens het ritje van twintig minuten voelde ik me ineens heel raar. Het begon met zweten, vervolgens kreeg ik hartkloppingen en daarna werd ik misselijk. De wereld draaide, zo duizelig was ik. Ik ga dood, dacht ik. Ergens wist ik wel dat mijn klachten niet lichamelijk waren. Toen ik bij mijn werk uit de auto stapte, voelden mijn benen alsof ze van rubber waren. ‘Wat zie je wit’, zeiden mijn collega’s toen ik met trillende knieën binnenkwam. De directeur zei: ‘Nikki, zo kun je niet aan de slag, ga eerst naar de dokter en laat weten wat er aan de hand is.’ Gelukkig kon ik snel terecht bij de huisarts, die drie kwartier de tijd voor me nam. ‘Ik denk dat je een burn-out hebt’, zei hij na het gesprek waarin hij allerlei vragen stelde en aandachtig luisterde. Voor zover dat kon, want door mijn tranen kwam ik nauwelijks uit mijn woorden. ‘Het is beter als je een tijdje niet werkt en professionele hulp zoekt.’ Burn-out? Die diagnose was een klap in mijn gezicht. Toch voelde het ergens ook alsof het niet over mij ging.

Nadat ik even naar boven ben geweest om iets te pakken, plof ik doodmoe weer op de bank. Ik heb vannacht twaalf uur achter elkaar geslapen en ben nóg moe. Ik heb geen energie om ook maar iets te doen, dus verzand ik opnieuw in gepieker. Burn-out – stiekem weet ik dat het waar is. Ik ben een perfectionist, het is nooit goed genoeg bij mij. In mijn baan, maar ook in mijn vriendschappen, laat ik veel over me heen lopen. Ik kan geen nee zeggen, heb een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Als ik vrij ben en een collega meldt zich ziek, ga ik in diens plaats werken. Puur omdat ik het niet te verkroppen vind dat een andere collega anders twee keer zo hard moet werken. In een paar maanden tijd bouwde ik tachtig overuren op. Achteraf gezien kreeg ik signalen, zoals de vele maagdarmontstekingen in de afgelopen maanden en al het piekeren dat ik deed. Signalen waarnaar ik had moeten luisteren, maar ik negeerde ze. Nu is het te laat. Gisteren is mijn lichaam gecrasht door doodleuk ‘stop’ te zeggen.

Ik schiet weer vol en zit te huilen op de bank. Plezier in mijn werk had ik allang niet meer. Het was sowieso een pittige baan met avond-, weekend- en nachtdiensten. Een reorganisatie bracht een enorme administratieve rompslomp met zich mee, waar we geen extra tijd voor kregen. Bovendien werd de manier van werken steeds weer anders, en ik kan niet goed omgaan met veranderingen. Alles groeide me boven het hoofd. Elke keer dacht ik: ik geef deze baan een jaar. Als ik mijn werk dan nog niet leuk vind, zoek ik wat anders. Dat jaar heb ik niet eens gehaald.

Als mijn vriend ’s avonds thuiskomt, stort ik mijn hart bij hem uit. Hij vindt dat ik moet accepteren dat ik voorlopig niet aan het werk kan. Dat ik hulp moet zoeken. Zo ver ben ik nog niet. ‘Als ik een week thuisblijf en uitrust, ben ik wel weer beter’, zeg ik. Tegen beter weten in. Op dit moment wil ik niets liever dan mezelf geloven.”

