De dag nadat...  ik een marathon liep voor mijn overleden dochter

Marit werd behandeld in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Een jaar lang was ik dag en nacht bij haar. Dat was soms moeilijk, want daardoor had ik nauwelijks aandacht voor mijn man en onze zoons van dertien en elf. Uiteindelijk kreeg Marit uitzaaiingen in haar longen en vertelde de oncoloog dat ze niet meer beter zou worden. Ik kijk naar haar foto op het nachtkastje en de tranen biggelen over mijn wangen. Ik wil geen foto, ik wil dat ze bij me is. Sinds haar overlijden word ik op de meest onverwachte momenten overvallen door intens verdriet. Het is zó pijnlijk dat ik haar nooit meer kan knuffelen. En ik voel me schuldig dat haar leven is geëindigd en dat van mij doorgaat.

Hardlopen werkt voor mij therapeutisch, ik word er rustig van. Tijdens het rennen is Marit altijd in gedachten bij me. Zo ontstond het idee om een marathon te gaan lopen, als eerbetoon aan onze dochter. Via de stichting Run for KiKa schreef ik me in voor de marathon in Londen. Om eraan te kunnen deelnemen, moet je minimaal vijfduizend euro aan sponsorgeld hebben verzameld. Een week na mijn oproep had ik al zevenduizend euro binnen. Uiteindelijk haalde ik bijna achttienduizend euro voor KiKa op.

Met spierpijn stap ik uit bed. Tijd om te douchen, want om halfnegen heb ik met de andere KiKa-lopers in de ontbijtzaal afgesproken. Iets relaxter dan gisteren, toen zaten we om vijf uur ’s ochtends al aan de havermout. Ik had er zin in. Vol energie begon ik aan mijn ‘Marithon’. Tienduizenden toeschouwers moedigden ons aan. Geweldig, net als het begin van Marits leven: vol energie en blijdschap. Ik keek mijn ogen uit, naar de vrolijke mensenmassa langs de kant én naar de andere lopers. Sommige deelnemers liepen op blote voeten of zelfs op skischoenen. Ik zag een renner in een hilarisch dinosauruspak en mensen die een drumstel op hun rug meesjouwden. Halverwege stonden mijn man en vrienden langs de route. Het was fijn even een kus en high five te kunnen geven, en daar ging ik weer. Vol enthousiasme, al werd het wel zwaarder omdat ik mijn benen flink begon te voelen. Maar ik dacht aan Marit, ik móest volhouden. Dan maar iets rustiger aan. Het hielp. Ik raakte over mijn dip heen, alsof ik werd gedragen door de kracht van onze dochter. Ik maakte weer wat vaart en kon genieten van het spektakel om me heen.

Drie kilometer voor de finish begon het hard te regenen. Toen ik even ging schuilen, zei een Engelse dame: ‘Beter wordt het niet. Ik zou maar doorgaan naar de finish.’ Mijn hele lijf deed pijn, maar ik rende door. Op dat moment bedacht ik dat deze laatste kilometers het laatste levensjaar van Marit symboliseerden. De dame die vertelde dat het niet beter zou worden, vertegenwoordigde de oncoloog met het desastreuze nieuws. En toen kwam ineens de zon tevoorschijn. Het voelde als de laatste vier maanden van Marits leven, waarin we nog prachtige momenten hebben gehad. Een paar honderd meter voor de eindstreep voelde het alsof ik vleugels had. De finish was als een bevrijding, net zoals het einde van Marits leven voor haar een bevrijding was. Ik vlóóg bijna in de armen van mijn man en vrienden. Ik had Marits leven gelopen.”

Wil je weten hoe Paula zich nu voelt over de marathon en het verlies van haar dochter? Dat lees je hier.