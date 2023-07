De dag nadat... ik flauwviel na een botoxbehandeling

“Zodra ik weer achter mijn bureau zit en probeer te werken, kijkt de collega tegenover mij me onderzoekend aan. ‘Is er iets?’, vraagt ze. ‘Je bent zo stil vandaag.’ Hoewel ik mijn avontuur niet aan de grote klok wilde hangen, barst ik toch los, het zit me te hoog. Ik vertel dat mijn botoxbehandeling gisteren bepaald geen fijne ervaring was. De collega hangt meteen aan mijn lippen. ‘Ik wist helemaal niet dat je botox gebruikt’, zegt ze. ‘Dat heb je toch helemaal niet nodig?’

Het was niet mijn eerste keer, vertel ik haar. Toen ik nog in Amsterdam woonde, ben ik daar een paar keer bij een kliniek geweest. Puur om van mijn fronsrimpel en vermoeide blik af te komen. Ik werd daar geholpen door een aardige arts die echt de tijd voor me nam. Over het resultaat was ik altijd dik tevreden. Nu ik verhuisd ben, is dat adres in Amsterdam te ver weg. Bij een chique salon bij mij in de buurt komt een keer per maand een bekende cosmetisch arts botox- en fillerbehandelingen doen, las ik op de website. Ha, die man had ik weleens op tv gezien! Ik maakte een afspraak voor gistermiddag. Toen ik binnenkwam, kon ik meteen doorlopen. Hij gaf een hand en al voor ik mijn jas uit had, vroeg hij wat ik wilde. ‘Eh, ik heb een fronsrimpel en wil graag een kleine wenkbrauwlift’, legde ik uit. Meteen begon hij met een stift die zone af te tekenen. Hij vroeg of ik op de bank wilde gaan liggen, en maakte de botoxspuit al klaar. Hij informeerde niet of ik gezond was en of hij ergens rekening mee moest houden. Vreemd. In Amsterdam vroeg de arts altijd van alles over mijn gezondheid, en dat noteerde hij in mijn dossier. Logisch, want het is toch een soort medische ingreep. De man die nu met de botoxspuit klaar stond, vroeg niet eens of ik zwanger was. Toch was ik zo overrompeld dat ik braaf ging liggen, wachtend op de verdoving met ijs, zoals bij mijn vorige keren. Helaas kwam die niet. Razendsnel spoot hij de botox in, wat echt pijn deed. Ik lag te trillen in de stoel. Ondertussen zei hij niets, terwijl mijn vorige arts altijd precies vertelde wat hij ging doen. En pijn had ik de vorige keren ook nauwelijks.

Tien minuten na binnenkomst stond ik al bij de balie af te rekenen. Honderdvijftig euro, net zo duur als bij de kliniek in Amsterdam waar ik meer dan twee keer zo lang binnen was. Ineens zag ik allemaal sterretjes, alsof ik ging flauwvallen. ‘Ik moet wat frisse lucht hebben’, stamelde ik en ik strompelde duizelig naar mijn auto. Ik kon nog net gaan zitten voor het zwart voor mijn ogen werd. Als mijn auto niet voor de deur had gestaan, had ik het niet op tijd gehaald. Toen ik weer bijkwam, dwong ik mezelf om rustig in- en uit te ademen. Pas na een kwartier was ik gekalmeerd en kon ik naar huis rijden.

Als ik het vandaag vertel, voel ik me weer boos worden. ‘Waarom behandelde die man mij op zo’n respectloze manier?’, zeg ik. ‘Om binnen tien minuten honderdvijftig euro te verdienen? Het lijkt wel lopendebandwerk daar!’ Mijn collega leeft met me mee. ‘Ik zou het melden bij de eigenaar van de salon’, adviseert ze. Op mijn laptop kijk ik op de site van de salon waar ik gister was. We bespreken altijd van tevoren samen met de arts jouw wensen, je medische achtergrond en wat de eventuele risico’s van de behandeling zijn, staat er. Nou, mooi niet dus. Misschien moet ik die salon maar eens bellen om te zeggen dat die bekende cosmetisch arts niet zulk fijn werk verricht.”

