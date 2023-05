De dag nadat... ik het oorlogsdagboek van mijn achternichtje las

Femmetje (49): “Ik word wakker van mijn dochters, die zich klaarmaken voor school. Automatisch pak ik mijn telefoon. Mijn man zit in het buitenland, zijn lieve berichtje is het eerste wat ik lees. Dan herlees ik mijn appjes van gister, naar hem, mijn moeder, zus, vriendinnen en uitgever, over hoe ik in het Joods Historisch Museum het oorlogsdagboek van mijn vaders nichtje mocht inzien.

Christien Jansen Getty Images

Mijn hele leven verlang ik al naar tastbare informatie over mijn familie. Het enige wat bewaard is gebleven, is de familiefoto van mijn vader, een gezin met tien kinderen. Vrijwel iedereen op de foto is gedood in de Tweede Wereldoorlog. Mijn vader overleefde doordat hij uit de trein sprong, die hem en zijn moeder naar Westerbork vervoerde. Familie is pijnlijk afwezig in mijn leven. Ik ben blij dat mijn dochters meer familieleden hebben, al is het maar een handjevol.

Als ik een uur later door Amsterdam fiets, zie ik mezelf ineens weer in het Joods Historisch Museum, waar ik plechtig het in vloeipapier gehulde dagboek van Margriet Overst kreeg overhandigd. Omdat ik het niet mee naar huis mocht nemen, ging ik ermee naar het studiecentrum van het museum. Ontroerd keek ik naar het met bloemetjesstof gekafte boek met daarop geappliqueerd de letters ‘RO’. De R staat voor Riete, Margriets roepnaam. Dat ik achter het bestaan van het dagboek ben gekomen, is een klein wonder. Ik doe al maanden onderzoek naar mijn familie, omdat ik een familiekroniek schrijf over mijn overgrootmoeder, Femmetje de Wind-Vreeland, haar oudste dochter en daar weer de dochter van, drie generaties vrouwen in een periode van vijftig jaar. De Holocaust heeft bijna alle informatie over hen weggevaagd. Tot ik op de site van het Joods Monument ‘dagboek’ zag staan bij Femmetjes kleindochter Margriet Overst. Na veel speurwerk bleek het in het depot van het Joods Historisch Museum te liggen.

Ik sla het dagboek van de vijftien jaar oude Riete open. Ze begon met schrijven in juli 1942. Dichtbeschreven vellen in een keurig, duidelijk meisjeshandschrift, ik voel me een voyeur. Ik lees over hoe ze niet blij was met haar uiterlijk: haar grote handen, donkere huidskleur en bril. Dat ze niet in de smaak viel bij de jongens. Haar verliefdheid op ene Jacob. Dat hij beloofde dat hij weer langs zou komen, maar dat nooit deed. Haar schrijfstijl is goed en helder. Ze begon het dagboek omdat ze vond dat ‘dit nu net een tijd is die je je later herinneren moet’. Na vijftig beschreven pagina’s doen al de witte vellen die volgen bijna pijn. Ze stopte omdat ze werd weggevoerd en later werd vermoord in vernietigingskamp Sobibór.

Onderweg naar huis ben ik rusteloos. De hele dag speelt het dagboek door mijn hoofd. Het bereiden van de kippensoep voor vanavond geeft wat afleiding, maar steeds komen fragmenten uit het dagboek naar boven. Macabere zinnen als: ‘Het is stil in de stad, alle joden zijn weg naar Duitsland. Mijn zus is bang, en ik ben ook bang, maar ik laat het niet merken.’ Pas als mijn dochters – mijn oudste is even oud als Margriet toen – thuiskomen en mijn moeder en haar vriend niet veel later aanbellen, is het huis weer levendig.

Die avond staan we, zoals elke sjabbesavond, met elkaar om tafel. Terwijl ik luister naar de vijfduizend jaar oude woorden van de zegening over de wijn, realiseer ik me dat ook Margriet, haar ouders en zus zo met elkaar om de tafel hebben gestaan. Ik denk aan de laatste bladzijden van haar dagboek. Riete reflecteert op de verschrikkingen, die zich steeds duidelijker aftekenen: ‘Toch zal ik het leven mooi blijven vinden. Mooi en groot en sterk. Nu gaat alle narigheid niet meer langs me heen. Ik leef erin.’ Hoe dapper. En immens treurig.”

