De dag nadat... ik hete frituurolie over me heen kreeg

Conny (48): “Een verpleegkundige in het Martini Brandwondencentrum wekt me uit mijn hazenslaapje. Ze checkt mijn vochtgehalte en zegt me dat ik moet ontbijten. Op dit moment loopt mijn lichaam een marathon en het schreeuwt om vocht en energie. Opeens zie ik dat mijn rechterarm in het verband zit. Gek, ik kan me helemaal niet herinneren dat mijn arm ook is verbrand.

Direct start in mijn hoofd het filmpje met de gebeurtenissen van gisteren. Daarbij heb ik steeds dezelfde gedachte: hád ik die frituurpan maar niet buiten gezet, hád ik maar niet op slippers gelopen, hádden we maar friet gehaald. Maar ja, zo is het niet gegaan. En dat terwijl ik juist altijd zo voorzichtig ben met de frituurpan.

Omdat het gisteren de zoveelste bloedhete dag op rij was, wilden mijn dochter Robbin en ik het zwembad opzetten in de tuin. We moesten nog eten, hadden geen zin om te koken en besloten de frituurpan aan te zetten. Ik deed de stekker in het stopcontact van het verlengsnoer, en zette de frituurpan op de picknicktafel. Omdat het snoer net iets te kort was, hing de kabel een stukje boven de grond, nog geen twee centimeter. Net toen ik naar binnen liep om mijn telefoon te pakken, bereikte de olie het kookpunt. Voorzichtig stapte ik over de kabel, eerst mijn rechtervoet. Helaas kwam bij mijn linkervoet de kabel tussen mijn slipper en tenen, waardoor de frituurpan werd gelanceerd. In één golf klotste de kokende olie tegen de achterkant van mijn benen én op de keukenvloer. Daar lag ik, in de gloeiendhete olie. Terwijl Robbin naar me toe rende, gleed zij ook uit. Gelukkig was de olie al dusdanig afgekoeld dat zij geen brandwonden heeft opgelopen.

Zonder nadenken heb ik mijn kleren uitgetrokken en ben ik gillend van pijn onder de lauwe douche gaan staan. Dat ik gilde, weet ik van Robbin, die ik afgelopen nacht nog heb gesproken. Zij heeft meteen de ambulance gebeld. Van de ambulancemedewerkers kreeg ik direct een injectie met pijnstilling in mijn arm. Daarna werd ik licht afgedroogd, in folie ingepakt en naar het ziekenhuis vervoerd. Daar bleek dat twintig procent van mijn lichaam is verbrand: eerste-, tweede-, derde- en diep-derdegraadsbrandwonden aan vooral de achterkant van mijn benen.

Mijn gedachten worden onderbroken als drie in steriele kleding gehulde personen mijn kamer binnenlopen. Het zijn artsen die me vertellen dat zij per dag komen kijken hoe de wonden zich ontwikkelen, maar dat ik zeker zal worden geopereerd.

Ik herinner me hoe ze gisteren met een scherp voorwerp in mijn brandwonden hebben geprikt. Op de plekken waar de zenuwen zijn verbrand voelde ik geen pijn. Ik vraag me af hoelang dit gaat duren en hoop dat ik binnen twee weken weer thuis ben.

Ik word wakker van iemand die in mijn kamer staat: mijn broer, wat fijn! Natuurlijk praten we over het ongeluk. Blijkbaar ben ik tijdens ons gesprek in slaap gevallen, want als ik wakker word, is hij weg en staan een diëtiste en fysiotherapeut aan mijn bed. Nadat ook zij zijn vertrokken open ik Twitter op mijn mobiel en zie dat belachelijk veel mensen reageren op mijn post waarin ik kort heb verteld wat er is gebeurd. Ik wil net mijn dochter bellen als opnieuw een psycholoog binnenkomt. Zij zal voorlopig elke dag bij me langskomen. Ze vraagt hoe ik me voel en of ik het verhaal kwijt wil. Ik haal diep adem en vertel over het zwembad, een frituurpan, een kabel en een slipper.”

