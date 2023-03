De dag nadat... ik hielp in het rampgebied in Turkije

Karin (57): “Het is heel raar om weer in mijn eigen comfortabele huis te zijn. Mijn hoofd is nog vol van wat ik de afgelopen vijf dagen heb meegemaakt. De gevolgen van de aardbeving in Turkije en Syrië vond ik op tv al heel erg om te zien, maar in het echt gaat het helemaal elk voorstellingsvermogen te boven. Eén grote ravage.

Annemarie van Dijk Getty Images

Overal ingestorte gebouwen en radeloze mensen op zoek naar familieleden onder het puin. In twee, drie minuten tijd is door de beving voor hen álles veranderd. Ze hebben niks meer en ’s nachts is het ijskoud, terwijl ze vaak buiten moeten slapen. Wat een trauma. En dan een immens groot gebied, tweeënhalf keer groter dan Nederland. Ik kon alleen maar denken: hoe moet dit ooit weer goed komen?

Oproep

Ik werk als verpleegkundige op de spoedeisende hulp in het Erasmus MC. Vorige week kwam er een oproep van een arts, die daar ook heeft gewerkt: of er collega’s mee wilden om vijf dagen gewonden te behandelen in het aardbevingsrampgebied in Turkije. Meteen heb ik me aangemeld.

Ik had een lang weekend vrij, hoefde maar één werkdag om te ruilen en de visite voor mijn verjaardag af te zeggen. Dat is fijn aan verpleegkundige zijn, dan kun je ook echt iets betekenen voor kwetsbare mensen. Ik ben vaker bij zulke buitenlandse projecten betrokken. Zo hielp ik op Lesbos ooit in vluchtelingenkamp Moria.

Rode Kruis

We sloten ons aan bij presentatrice Olcay Gulsen, die een vliegtuig regelde met vrijwilligers. Op de vijfde dag na de beving kwamen we aan in de stad Kahramanmaras. Vijf dagen lang hebben we geholpen in een tentenkamp van het Internationale Rode Kruis en een ziekenhuis. Het was even wennen om samen te werken met hulpverleners uit allemaal verschillende landen. Vast personeel van de ziekenhuizen was er nauwelijks, de meesten waren zelf getroffen door de beving.

Wanhoop

Mijn gedachten zijn nog in Turkije, maar veel tijd om bij te komen is er niet. Gisteren landde ons vliegtuig op Nederlandse bodem. Vandaag worden we al verwacht bij de Raad van Bestuur van Erasmus MC om ons verhaal te doen. Als we de hoogste bazen alles vertellen, beleef ik het weer helemaal opnieuw. De mensen met brandwonden en botbreuken, mensen die na zes dagen nog onder het puin vandaan waren gehaald, onderkoeld en uitgedroogd. Ik ben gewend aan ellende, want op de spoedeisende hulp in Rotterdam zie je veel schrijnende dingen, maar dit was toch wel erg heftig.

De lege blik in de ogen van de vrouw die na zes dagen in shock onder het puin vandaan kwam, zal ik nooit vergeten. Ze dacht waarschijnlijk dat ze zou sterven, en nu lag ze ineens hier. Met haar praten kon ik niet, alleen mijn arm om haar heen slaan. En dan de wanhoop van een arts met wie we werkten, die op een gegeven moment zijn levenloze grootouders uit het puin moest gaan halen. Hartverscheurend.

Naschokken

Vreemd misschien, maar bang ben ik niet geweest. Ook niet tijdens de naschokken, die er veel waren. Alleen de naschok van de laatste avond maakte ons onrustig. We lagen net in bed toen er een beving plaatsvond van 4,8 op de schaal van Richter. Gelukkig kwam er niets naar beneden in ons gebouw. Wel zijn we vanwege die naschokken eerder met de bus naar het vliegveld gereden.

Na het afscheid van de Raad van Bestuur moet ik meteen door naar Hilversum. Met een groepje collega’s mogen we in het tv-programma Khalid & Sophie vertellen over onze ervaringen. Journalist Sinan Can is er, en Olcay ook. We zijn er om een boost te geven aan de actie van Giro555.

Uiteindelijk kom ik niet aan het woord, maar dat geeft niet. Het gaat erom dat we Nederland laten zien hoe belangrijk het is geld te geven voor deze verschrikkelijke ramp. Want er is veel, heel veel geld nodig om al die mensen daar te kunnen helpen. Dit gaat nog lang duren, nu begint het eigenlijk pas.”

