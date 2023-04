De dag nadat... ik hoorde dat mijn zus niet meer beter wordt

Jolanda (53): “Kansloos. Dat woord komt direct bij me op als ik wakker word na een nacht vol hazenslaapjes. Gisteren heeft mijn zes jaar oudere zus Nel haar doodvonnis gekregen.

De oncoloog vertelde dat er ontelbaar veel uitzaaiingen in haar hoofd zitten. Twaalf jaar geleden is ze genezen verklaard van borstkanker. We dachten dat ze veilig was. Waarom uitgerekend Nel? Haar man en kinderen, en vooral haar dochter met een verstandelijke beperking, hebben haar zo vreselijk hard nodig. Ik voel verdriet, frustratie en boosheid. Ik ben boos en verdrietig dat het leven van Nel eindigt en dat daarmee ook de levens van haar liefsten volledig overhoopgehaald worden. Ze is nog maar negenenvijftig, veel te jong.

Ik maak me zorgen over wat haar te wachten staat. Zal het net zo akelig verlopen als bij onze moeder, die ook stierf vanwege uitzaaiingen in haar hoofd? Waarom heb je niet beter voor jezelf gezorgd, zeg ik in gedachten tegen mijn zieke zus. Dat ze bleef roken, zelfs na de diagnose borstkanker en nadat onze moeder longkanker kreeg, daar kan ik niet bij. Maar misschien heb ik als niet-roker makkelijk praten. Ik zucht diep. Ik moet naar mijn werk. Even schiet door m’n hoofd dat ik me ook kan ziekmelden, maar nee, natuurlijk ga ik werken.

Op mijn werk vertel ik direct dat ik verdrietig nieuws heb gekregen, waarop mijn collega’s ongemakkelijk reageren. Terwijl het helemaal niet zo ingewikkeld is, een knuffel en een ‘sterkte’ is al genoeg. Op de automatische piloot ga ik aan de slag, maar ik voel me net een zombie. In de koffiepauze valt het stil als ik moet huilen. Een van mijn collega’s vraagt wat er precies is gebeurd. Ik vertel dat mijn zus Lies me gisteravond belde met het slechte nieuws over onze zus Nel. Een andere collega vraagt of ik iets over Nel wil vertellen. Dat wil ik graag.

Zodra ik herinneringen ophaal, glimlach ik onwillekeurig om mijn eigenzinnige zus, de rebel van de familie. Als jongste keek ik tegen haar op, vooral in de puberteit vond ik haar zó interessant. Met Nel erbij was het altijd lachen. Later groeiden we uit elkaar. Ik snapte bepaalde keuzes van haar niet en zij vond mij de benjamin, die altijd wind mee had. De laatste keer dat we elkaar écht spraken, is zeker anderhalf jaar geleden. Toen ik gisteravond het slechte nieuws hoorde, verdween alle ruis tussen ons. Ons gezin, alle broers en zussen en onze vader, alle radertjes klikten in elkaar.

Ik ga weer aan het werk en denk ondertussen terug aan het moment dat ik Nel eindelijk zelf sprak. Het was fijn om haar stem weer te horen, al was ze wazig van de behandeling. Op de een of andere manier wordt het vijf uur. Ik pak mijn tas in om de volgende hobbel te nemen: de verjaardag van mijn schoonmoeder, die ze met alle kinderen en kleinkinderen viert in een pannenkoekenrestaurant. Mijn hoofd staat er niet naar, maar afzeggen is geen optie.

In het restaurant zitten we met z’n allen aan tafel en proosten we op mijn schoonmoeder. Waarom wordt zij achtentachtig en Nel nog geen zestig, flitst het door mijn hoofd. Ik heb het nog niet gedacht of mijn mobieltje gaat: mijn oudste zus met het laatste nieuws over Nel. Ik haast me van tafel. Na het telefoontje is mijn schoonmoeder zichtbaar geïrriteerd, dit is háár dag. Mijn zwager neemt het voor me op en zegt dat er belangrijker zaken zijn. Ik kijk naar de tafel vol familie en besef dat Nel zo’n verjaardag nooit zal meemaken. Mijn grote zus. Hoe verschillend we ook zijn, er is altijd liefde tussen ons geweest. We zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik neem me voor om haar, waar ik kan, bij te staan in deze laatste fase van haar leven. Voor de zoveelste keer branden de tranen achter mijn ogen.”

