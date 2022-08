De dag nadat... ik met mijn dochter meeging naar therapie

Beatrice (44): “Voor het eerst in lange tijd word ik wakker met een licht hart. Ik geniet van de stilte in huis; de kinderen zijn nog bij hun vader en mijn vriend Darren is in zijn eigen huis. Ik denk aan gisteren en zie mijn veertienjarige dochter Adeline en mezelf weer bij de kindertherapeut zitten. Hoewel ik er tegenop had gezien was de sessie verhelderend geweest. Vanmiddag zie ik mijn dochter en drie zoons weer. Met de jongens is dat altijd gezellig en relaxed, met Adeline was dat lange tijd heel anders.

Het ging mis toen ik iets met Darren kreeg, de eerste man nadat Adelines vader en ik hadden besloten ons huwelijk te beëindigen. Vanaf dat moment was ze vooral boos op mij. Ondanks de eindeloze gesprekken die we erover voerden, ging het van kwaad tot erger. Het leek me goed als ze eens met een deskundige zou praten over haar gevoelens en boosheid. Dat wilde ze wel. Na een aantal gesprekken vroeg de therapeut of ik mee wilde komen en gisteren was het zover.

Niets was goed

Ik denk aan hoe Adeline en ik elkaar omhelsden aan het eind van de sessie en voel tranen van ontroering opwellen. Maar ja, dat was gisteren. Wat brengt vandaag? Dat weet ik vanmiddag pas. Ik kan alleen maar hopen dat er met het gesprek met de therapeut een eind is gekomen aan de drama’s van het afgelopen jaar. Ik hoor een bekende pling op mijn telefoon en weet al dat het afkomstig is van mijn liefste, Darren. Ik stuur een berichtje terug en bedenk hoe blij ik met hem ben, ook al begon met hem ook de ellende met mijn dochter. Na mijn eerste date met Darren zei ze: ‘Het is lang geleden dat ik je zo blij zag.’ Dat betekende niet dat zij er ook blij mee was, integendeel. Vanaf dat moment was niets aan mij nog goed, van de kleding die ik droeg tot het eten dat ik kookte. En dat werd steeds extremer.

Eindelijk begrip

Ik kijk op de klok en zie dat ik op moet schieten. Snel pak ik mijn tas en haast ik me naar de school waar ik lesgeef. In de pauze ga ik even naar buiten. Tijdens mijn wandelingetje denk ik weer aan wat ik de therapeut vertelde. Over de scheiding, dat Adeline na een tijdje had besloten om hoofdzakelijk bij mij te wonen en hoe er met de komst van Darren weer licht en plezier in mijn leven was gekomen. Dat we alleen buiten de kinderen om contact met elkaar hadden, maar dat Adeline zich bleef verzetten tegen onze liefde en het me steeds moeilijker maakte. Ik vertel over de keer dat ik thuiskwam en ze expres alle borden, pannen, bestek, glazen en bekers vies had gemaakt en als een grote berg afwas voor me had neergezet met de woorden: ‘Dit is je straf.’ Ik vertel ook hoe vaak we spraken over haar gevoelens, de scheiding en dat ze wilde dat ik mijn relatie zou verbreken. Daarna vertelde Adeline haar verhaal. Hoe ze sinds Darren in mijn leven was het gevoel had dat ik haar niet meer zag. Dat mijn afspraakjes met Darren, voor haar gevoel keer op keer acties tegen haar waren. Door de vragen die de coach stelde begrepen we elkaar eindelijk. Ik zag haar verdriet, haar verlorenheid en woede, en Adeline zag op haar beurt mijn machteloosheid en verdriet. De therapeut legde uit dat we allebei hadden gezocht naar erkenning bij elkaar, maar die misschien wel op verstandsniveau, maar niet op gevoelsniveau hadden kunnen vinden. Het was alsof er een regen van kwartjes viel en we kilo’s lichter de kamer verlieten.

Knuffel en een kus

Precies om vijf voor vijf kom ik thuis, net op tijd voor de kinderen. Hoe zou de pet staan van mijn lieve dochter, die soms ook zo’n draak kan zijn? Ik hoor gestommel en daar komen ze, Adeline voorop. Ik zie haar lach en voel direct daarna haar armen om me heen voor een knuffel en een dikke kus. Opnieuw springen de tranen in mijn ogen en het laatste restje spanning glijdt van me af. Mijn dochter en ik hebben elkaar weer gevonden.”

