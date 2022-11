De dag nadat... ik mijn eerste date had na het overlijden van mijn man

Jacqueline (55): “Ik word wakker van een reeks binnenkomende berichten. Het is mijn beste vriendin Sylvia. ‘En?’ appt ze. ‘Hoe was het?’ Gevolgd door ‘Lunch?’ Ik kijk naar de trouwfoto van Bas en mij op het nachtkastje. Op de grond ligt een enorme stapel kleding, mijn bh en kousen hangen aan de deurklink. Ik trek het dekbed over mijn hoofd. Heb ik spijt van gisteren?

Germaine van Ast Getty Images

Na het overlijden van Bas, drie jaar geleden, stond mijn hoofd totaal niet naar een andere man. Bas was mijn beste vriend, mijn grote liefde, mijn alles. We hadden beiden geen kinderwens, onze antiekzaak was ons kindje. Samen markten afstruinen, samen in de winkel staan, samen de slappe lach krijgen en na twintig jaar huwelijk nog superfijne seks. Tot hij ziek werd. De schildklierkanker bezorgde hem veel pijn en hij was ontzettend moe. Zelf had ik met het draaiend houden van de zaak en de zorg voor Bas ook weinig puf voor passie. We hebben in de laatste maanden van zijn leven vooral veel gepraat. Intense gesprekken over alle mooie en minder mooie momenten die we samen hebben beleefd. En over de toekomst, mijn toekomst zonder hem. ‘Je moet me beloven dat je een nieuwe liefde in je leven toelaat’, zei hij vaak. ‘Je bent te jong om alleen te blijven. En te wild!’, voegde hij er dan lachend aan toe.

Die wilde Jacq was de afgelopen drie jaar ver te zoeken. Ik had tijd nodig om de dood van Bas te verwerken. Therapie heeft mij geholpen. En de steun van Sylvia en haar man Remco. Aan Sylvia durfde ik voor het eerst te vertellen dat ik weer behoefte had aan intimiteit, aan seks. Geen serieuze relatie om de rest van mijn leven mee te slijten, gewoon een leuke man voor een spannende nacht. ‘Tinder!’ opperde ze enthousiast. ‘We gaan een profiel voor je aanmaken. Je bent een prachtige vrouw en hebt in no time een date.’ Ze had gelijk. Na een paar dagen naar links en rechts swipen, had ik een match. Met David, 57 jaar, historicus, gescheiden. Een open gezicht met speelse krullen. ‘Mona Lisa is alive... Wat ben jij mooi’, was zijn eerste bericht. Na een paar chats over en weer hebben we gebeld, tot diep in de nacht, terwijl hij de volgende dag vroeg op moest voor een zeiltrip met vrienden. Vrijdag was hij terug. Of ik zin had om ’s avonds een borrel te drinken. Dat had ik zeker.

Het liefs zou ik me nog een keer omdraaien, maar ik moet opstaan. ‘Gezellig. Tot zo’, app ik naar Sylvia. Ze zit al op het terras als ik kom aanfietsen. ‘Ik wil alles weten. Je kwam binnen, en toen?’ vraagt ze oprecht geïnteresseerd. Ik denk terug aan gisteravond. Ik was een halfuur te laat, omdat ik geen keuze kon maken voor de juiste outfit. Als een zenuwachtige puber op een eerste date fietste ik naar mijn afspraak. David zat aan een tafeltje in de hoek, hij stond direct op om me te verwelkomen. In het echt bleek hij net zo charmant als tijdens ons telefoongesprek en praatte honderduit over de zeiltrip. ‘Zullen we bij jou thuis een afzakkertje nemen?’ vroeg hij tegen sluitingstijd. Het was duidelijk dat we elkaar aantrekkelijk vonden, maar hem thuis uitnodigen, was voor mij een no go. Intiem zijn met een ‘vreemde’ man in het huis waar ik altijd met Bas heb geleefd, nee, dat kan ik niet.

‘Dus geen spannende avond gehad?’ vraagt Sylvia. ‘Wel spannend, geen seks’, antwoord ik. ‘Het was heel gezellig, maar we zijn uiteindelijk ieder naar ons eigen huis gegaan. Tot nu heb ik niets meer gehoord. Is het kinderachtig dat ik hem niet bij mij thuis wilde uitnodigen? Zal ik hem appen om het nog een keer uit te leggen?’ Sylvia schudt haar hoofd. ‘Als hij daar geen begrip voor heeft, is hij niet goed genoeg voor jou.’

De rest van de middag blijft de radiostilte door mijn hoofd spoken. Zal ik toch een appje sturen? Mijn telefoon pingelt. ‘Vanavond sushi bij mij?’ en vervolgens ‘Vond het gisteren heel gezellig!’ Ik staar naar mijn telefoon. Als ik de appjes open, ziet hij dat ik ze heb gelezen. Wat moet ik antwoorden? Blijft het bij de date van gisteravond of ga ik voor een spannend avontuur?”

