De dag nadat… ik mijn haar totaal verknalde

Jessica (42): “Ik word wakker en weet direct: mijn háár. Ik ga uit bed en maak de kinderen wakker, die allebei hetzelfde reageren. Eerst een beetje verbaasd: ‘Hé, je haarkleur is weer anders!’ Om daarna keihard te gaan lachen. ‘Mam, je haar is groen’, proest de jongste. Tijdens het ontbijt schieten ze nog steeds telkens in de lach, maar ze snappen dat ik vandaag even niet meeloop naar school. Als het nu winter was geweest, had ik een muts op kunnen zetten, maar daar is het veel te mooi weer voor.

Christien Jansen Getty Images

Gelukkig zijn ze oud genoeg om samen te gaan.

Nadat ik de kinderen van achter het raam heb uitgezwaaid, loop ik naar de badkamer. Wat ik in het ongenadige daglicht zie, is een klap in mijn gezicht. Mijn mooie donkerbruine haar is veranderd in een vreemde oranjeblonde kleur met een groene waas. Net als gisteren kan ik wel janken. Hoe dom kan een mens zijn? What was I thinking? Nou ja, ik weet wel wat ik dacht: ik ga bezuinigen. Dat komt door het nieuwe bedrag dat we kwijt zijn aan gas en elektra, dik honderd euro per maand meer – precies wat ik om de zes weken kwijt ben aan de kapper.

Peentjesrood

Wat zou ik de tijd graag terugdraaien. Ik zie mezelf weer staan voor het rek haarkleuringen bij de plaatselijke drogist. Toen ik de kleur Royal Honey zag, besloot ik in een opwelling dat dit mijn nieuwe kleur werd. Hele volksstammen verven zelf hun haar, dus hoe moeilijk kon het zijn? Ik deed alles precies zoals in de gebruiksaanwijzing stond, maar toen ik klaar was, bleek mijn haar niet honingkleurig te zijn, maar peentjesrood. Het zweet brak me uit. Ik trok een hoodie aan, zette de capuchon op, ging opnieuw naar de drogist en kocht de kleur True Pearl om mijn haar écht blond te krijgen. Zodra de kinderen op bed lagen, ging ik opnieuw aan de slag. Het resultaat was blond-achtig met een groene waas.

Wat een cadeau!

Terwijl ik in de spiegel kijk, besluit ik mijn vriendin Ingrid te bellen. Zij weet altijd raad. Naar mijn eigen kapper durf ik niet, dan moet ik bekennen dat ik dit uit pure zuinigheid heb gedaan. Ingrid leeft met me mee en geeft me de naam van een kapper die goed bekendstaat. Ik bel direct en tot mijn immense opluchting kan ik om vier uur vanmiddag terecht. Nog een heel aantal uur te gaan. Ik ben zo onrustig dat ik maar schoon ga maken, dat leidt lekker af. Ineens bedenk ik dat ik vergeten ben om tegen de kinderen te zeggen dat ze zelf van school naar huis moeten komen. Zo ga ik me echt niet vertonen op het schoolplein, ook niet met een capuchon op. Ik bel de school, zeg dat ik een migraineaanval heb en vraag of ze tegen de kinderen willen zeggen dat ze zelf naar huis moeten komen. Maar dan krijg ik een appje van een moeder van school, dat ze de kinderen meeneemt en ze mogen blijven eten. Wat een cadeau! Hoef ik ook geen oppas te regelen voor straks.

Tweehonderd euro

Ruim voor vieren stap ik in de auto, de capuchon opnieuw diep over mijn hoofd getrokken. Eenmaal neergeploft in de kappersstoel bekijkt de kapper mijn haar minutieus. Volgens hem moet het eerst ontkleurd worden en daarna opnieuw geverfd. De emulsie wordt aangebracht en weer springen de tranen me in de ogen, maar nu van de pijn. Mijn hoofdhuid brandt als een gek. Vlak voor sluitingstijd is het klaar en heb ik mijn vertrouwde bruine lokken terug. Bij de kassa schrik ik van het bedrag. Als ik de door mij gekochte haarverf erbij optel, ben ik in twee dagen bijna tweehonderd euro kwijt. Voordat ik wegrijd, bel ik de moeder van school om te vertellen dat mijn hoofdpijn is gezakt en spreek af hoe laat ik de kinderen haal. Ik heb nog niet opgehangen of mijn man belt. Hij vertelt opgewekt dat de onderhandelingen goed zijn gegaan en dat hij vannacht thuiskomt. Hoe mijn dag was? ‘O goed hoor schat, gewoon, zoals altijd’, zeg ik vrolijk.”

Hoe dit verhaal verder gaat, lees je hier.