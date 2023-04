De dag nadat… ik mijn halfzusje ontmoette

Judith (57): “Ver voor de wekker gaat, ben ik klaarwakker. Ik hoor mijn zus in het keukentje van onze Engelse bed and breakfast rommelen. Blijkbaar is ook zij te enthousiast om uit te slapen. Een uur eerder dan afgesproken zitten we aan het ontbijt. Gisteren hadden we nog geen idee hoe ze in het echt zou zijn en vandaag voelt het alsof ons zusje al jaren in ons leven is.

Germaine van Ast Getty Images

Gisterochtend zaten we in het vliegtuig naar Bristol, van waaruit we de trein naar het zuidwesten van Engeland namen. Als kind fantaseerden we hoe het zou zijn om ons halfzusje te leren kennen en nu, vierenveertig jaar nadat we haar één keer als baby hadden gezien, ging het gebeuren. Daar stond ze, met haar man, op het station om ons te verwelkomen. We herkenden elkaar meteen. Het was zo fijn om haar te kunnen omhelzen.

Ik ben opgegroeid met mijn moeder, zus en broertje. Mijn vader behoorde tot de eerste Chinese studenten uit Nederlands-Indië die naar Amsterdam kwamen om te studeren. Zo heeft hij mijn moeder ontmoet. Ze hadden een turbulente relatie: hij beloofde altijd gouden bergen, maar belandde keer op keer diep in de schulden door zijn impulsieve daden. Toen ik zes was, zijn ze definitief uit elkaar gegaan. Mijn vader hertrouwde met een Engelse vrouw en kreeg met haar nog een dochter. Hij is met de baby bij ons geweest en vertelde dat ze gingen verhuizen naar Engeland. Ik heb mijn zusje als dertienjarige één keer in mijn armen mogen houden. Daarna is ze uit ons leven verdwenen. Via via hoorden we dat dit huwelijk eveneens van korte duur was. Toen mijn vader in 1999 overleed, hoopte ik mijn halfzusje op de uitvaart te zien, maar ze was er niet en niemand wist waar ze woonde.

Het blijft bizar dat we haar met zo weinig informatie toch hebben gevonden, denk ik, als mijn zus gaat douchen en ik de ontbijtboel opruim. We wisten alleen haar eerste voornaam en dat ze waarschijnlijk onze achternaam draagt. Maar aangezien dit een veelvoorkomende Chinese naam is, was het zoeken naar een speld in een hooiberg. Misschien had ze wel de naam van haar partner aangenomen. Eindeloos hebben we gegoogeld en op Facebook gezocht, zonder resultaat. Tot mijn zus, die in Australië woont, de Facebook-pagina Aussi & UK Angels ontdekte; een platform voor vrijwilligers die uit het oog verloren familie en vrienden bij elkaar proberen te brengen. Binnen een uur hadden ze haar gevonden, compleet met huidig woonadres in Engeland. We waren door het dolle! Ons zusje gebruikt haar tweede naam, die we niet kenden. Op haar eerste naam hadden wij haar dus nooit kunnen vinden.

We kregen het advies haar een brief te schrijven en haar niet via Facebook te benaderen, dat zou te schokkend zijn. Mijn zus schreef de brief en mailde hem naar een vriendin in Engeland. Zij zou hem printen en op de bus doen, dat was de snelste weg om haar te bereiken. Ondertussen konden we op Facebook zien hoe ze eruitzag. En ze lijkt sprekend op ons. Toen ze de brief had ontvangen, reageerde ze laaiend enthousiast. Ze was ook op zoek naar ons. Bij onze ontmoeting was er meteen een klik en we gingen direct gezellig samen op pad. We namen een kijkje in het restaurant waar ze werkt en hebben lekker geluncht. Daarna zijn we naar haar huis gewandeld, waar we haar zoon en dochter met haar baby hebben ontmoet. Ons halfzusje was al oma! Toen ik met de kleine in mijn armen een beetje ging hiphoppen en zingen, zei haar dochter: ‘Je bent net mama, die doet precíes hetzelfde met de baby!’ Dat vond ik leuk om te horen.

Straks gaan we met de familie een wandeling door het stadje maken. Ik ben benieuwd of we behalve ons uiterlijk nog bepaalde eigenschappen gemeen hebben of waar we juist in verschillen. Alles is goed.”

Wil je weten hoe dit verhaal verder gaat, lees hier het vervolg.