De dag nadat... ik na acht jaar weer naar buiten durfde

Cindy (45): “Het gaat al makkelijker dan gisteren. Dat is het eerste wat me opvalt als ik op deze mooie zomerochtend de deur uitstap. Na acht jaar voornamelijk binnen geweest te zijn, viel het me tegen hoe luid de geluiden om me heen klonken en hoe hard iedereen gaat.

Laura van der Meer Getty Images

Fietsers die over het fietspad racen, auto’s die bumper aan bumper voorbij scheuren. Vandaag zijn die geluiden en indrukken alweer een stuk normaler geworden. Als ik toch heel even de angst voel opvlammen en rechtsomkeert wil maken, herpak ik mezelf. Blijven ademhalen, hoor ik mijn therapeut in gedachten zeggen. Ik concentreer me op mijn voeten, die stevig op de stoep staan. En ik weet: ik ben veilig. Een gevoel dat ik zo lang niet kende waardoor straatvrees me aan huis gekluisterd hield.

Paniekaanvallen

Het begon allemaal toen ik een burn-out kreeg. Ik ging maar door in een loodzware verantwoordelijke baan. Ondertussen had ik ook twee kleine kinderen die tijd en aandacht nodig hadden. Gevolg: ik stond altijd ‘aan’.

Ik weet nog goed hoe ik opeens op mijn benen stond te tollen toen ik mijn dochters naar school bracht. Het zweet brak me uit, ik was bang dat ik zou overgeven, stikken of flauwvallen. Ik liet me op mijn hurken zakken en kon niet meer stoppen met huilen. Ik geneerde me zo! Toen ik de volgende dag weer naar buiten ging, was ik het tuinhek nog niet uit of ik maakte rechtsomkeert vanwege een heftige paniekaanval. De jaren daarna ben ik nauwelijks mijn huis nog uit geweest. Dat was zwaar en eenzaam. Het lijkt erop alsof die tijd eindelijk achter me ligt.

Vandaag heb ik met mijn zus bij een strandpaviljoen afgesproken, 20 minuten lopen van mijn huis. Ik zie haar al zitten op het terras en zodra ze mij ziet, staat ze op. Ze omhelst me innig en kijkt me onderzoekend aan. ‘Alles gaat goed’, zeg ik, en ik meen het.

Impact op het gezin

Doordat ik eindelijk een therapeut had gevonden die écht de vinger op de zere plek legde, lukt het me nu mijn irreële angsten niet meer te laten regeren, dankzij EFT, Emotionally Focused Therapy. Heel bewust heb ik me gisteren, toen ik voor het eerst alleen een blokje om ging, op mijn zintuigen geconcentreerd. Dat doe ik nu weer. Ik ruik de zilte zeelucht, ik hoor de meeuwen en ik voel de aangename warmte van de zon op mijn gezicht. Vanbinnen jubel ik: het voelt alsof ik er weer bij hoor, ik kan weer genieten van dingen die voor velen zo vanzelfsprekend zijn.

Mijn straatangst heeft een enorme impact gehad op mij en mijn gezin. Het heeft me mijn baan gekost. Gelukkig heb ik een bedrijfje opgericht dat ik vanuit huis kan runnen, dus mijn daginvulling en mijn financiële onafhankelijkheid hebben er niet onder geleden. Maar met het gezin op vakantie, met mijn man Remco een avondje uit of in mijn eentje bij een vriendin op bezoek: het zat er allemaal niet in. Er kwam hierdoor veel op Remco’s schouders terecht: met de kinderen naar de speeltuin, ze ophalen van sportclubjes. Toch heeft hij er nooit een onvertogen woord over gezegd. Zijn liefde voor mij is groot en ook zijn vertrouwen dat ik deze psychische aandoening ooit te boven zou komen.

Even een ijsje halen

Sinds gisteren heb ik het vertrouwen in mijzelf terug, wat een doorbraak om alleen een stukje de straat op te kunnen! Daardoor is bij mij de knop om. Mijn gezin, mijn therapeut, mijn zus en ouders zijn de reden dat ik nooit heb opgegeven.

‘Hoe was je dag?’ vraagt Remco als hij thuiskomt. Ik vertel hem over de wandeling naar het terras en de paar boodschappen die ik tussen de middag heb gedaan. ‘Als jullie willen, kunnen we na het eten nog even eropuit om een ijsje te halen’, zeg ik. De meiden staan te juichen. Remco en ik kijken elkaar alleen maar glunderend aan.”

