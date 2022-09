De dag nadat… ik na dertig jaar weer een vaste baan kreeg

Elise (61): “Ik heb weer een báán, het is me gelukt, en dat op mijn leeftijd! Het is het eerste dat door mijn hoofd schiet als ik wakker word. Dertig jaar geleden werkte ik voor het laatst voor een baas. Jarenlang hadden mijn man Jacques en ik ieder ons eigen bedrijf en werkten we zij aan zij in ons fijne kantoor aan huis, gezellig ieder aan een eigen kant van het grote bureau. Maar Jacques leeft niet meer, en alleen al het idee om in mijn eentje terug te keren naar ons kantoor, deed mijn hart ineenkrimpen.

Christien Jansen Getty Images

Klaar voor een nieuw hoofdstuk

Gek dat ik binnenkort weer een wekker moet zetten. In de jaren waarin Jacques ziek was, gebruikte ik die alleen voor zijn medicijnen. De afgelopen drie jaar heb ik nauwelijks gewerkt, maar ik voel dat het goed voor me is om weer aan de slag te gaan. Zo krijgen de lege dagen en weken die zich voor me uitstrekken weer structuur, ik word ergens verwacht. Ik verlang naar reuring, kletspraatjes met klanten en collega’s. Want het huis is te stil, de avonden en weekends duren eindeloos. Vriendinnen genoeg, maar de meesten hebben een man met wie zij die momenten doorbrengen.

Ik besloot te solliciteren

Terwijl ik ontbijt, bedenk ik hoe razendsnel het gegaan is. Nog maar twee weken geleden besloot ik te solliciteren, nu heb ik al een baan. Omdat mijn kinderen altijd enthousiast waren over hun werk bij een klantenservice, besloot ik daar te solliciteren. Al googelend zag ik echter twee nog leukere banen voorbijkomen: ze zochten keukendesigners bij twee filialen van een bekend woonwarenhuis. Dat sloot mooi aan op mijn werk als interieurontwerper van de laatste tien jaar. Ik solliciteerde op beide banen en werd tot mijn grote verbazing bij allebei uitgenodigd om te komen praten.

Even schakelen

Ik rommel wat in huis en schrik als ik zie hoe laat het is. De vriendin met wie ik heb afgesproken komt zo en ik heb niets in huis. Als ik terugkom van de supermarkt staat mijn vriendin net bij de voordeur. Nadat we ons op de bank hebben geïnstalleerd, vraagt ze hoe mijn sollicitatie is gegaan. Opgetogen vertel ik dat ik ben aangenomen. Mijn vriendin is blij voor me, al merk ik dat ze het een beetje vreemd vindt dat ik met mijn universitaire opleiding voor een MBO-functie ga. Ik leg uit dat het mij er vooral om gaat dat ik weer deelneem aan de maatschappij, dat ik mensen, levendigheid om me heen wil. Dat ik hoop dat na een dag werken de stilte in huis minder drukkend is. Dat ik ook blij ben dat ik in de avonden en weekenden kan werken, want inmiddels weet ik dat die het vervelendst zijn.

Minder dan verwacht

Nadat ik mijn vriendin heb uitgezwaaid, belt mijn toekomstige manager. We spreken af dat ik volgende week begin en ik hoor wat ik ga verdienen. Dat is even slikken, het is een stuk minder dan ik had verwacht. Ik probeer er meer uit te slepen, maar dit is het. Nadat ik heb opgehangen, recht ik mijn schouders. Geld was niet de insteek, ik verkeer in de luxepositie dat ik kan rondkomen van mijn weduwen­pensioen. Zoals vaak denk ik aan Jacques. Ik weet dat hij deze stap toegejuicht zou hebben, net zoals mijn dochters en zoon dat doen. Ineens besef ik hoe fijn het ook voor hen is dat ik deze stap zet. Ze zijn bezorgd om me en door te gaan werken, ben ik meer onder de pannen.

De juiste keuze

Ik pak de bos bloemen die ik vanochtend heb gehaald voor de nieuwe buren. Ze hebben me uitgenodigd om kennis te komen maken. Nadat ik hun huis bewonderd heb en we aan de borrel zitten, informeren ze naar mijn werk. Als ik antwoord dat ik volgende week met mijn nieuwe baan begin, voel ik dat ik opnieuw begin te glimmen.”

