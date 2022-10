De dag nadat... ik op mijn 42e oma werd

Ditte (42): “De hele dag loop ik al te zingen. Ik ben oma! Een trotse, kersverse, piepjonge oma van een prachtige kleinzoon. Gisterochtend ging al voor half zeven ’s ochtends de telefoon. Ik wist meteen dat het mijn dochter Ellen moest zijn met babynieuws. Ze was al negen dagen geleden uitgerekend. ‘Mam, je bent oma van een kleinzoon’, vertelde ze, ‘en hij heet Hugo.’

Annemarie van Dijk Unsplash

Emotioneel

Een uurtje erna zat ik in de auto met mijn kraammand vol cadeautjes. Lex, mijn man, was al naar zijn werk en kon helaas niet mee, maar ik wilde meteen naar Ellen toe. Toen ik in het ziekenhuis aankwam, lag Ellen te stralen met Hugo bij zich. Ik schoot vol: mijn dochter, zelf nog piepjong, was nu moeder. Ontroerd telde ik Hugo’s vingers en teentjes. Ik was vergeten hoe klein zo’n baby’tje is.

Te jong

‘Ik ben de oma’, stelde ik me voor aan de verpleegkundige die binnenkwam. Waarschijnlijk wilde ik voorkomen dat ze zou vragen of ik Ellens zus ben. Dan zou ik wel een veel oudere zus zijn, maar toch. Ik zie er eigenlijk te jong uit om al oma te zijn.

Ver weg

Gisteravond ging ik nog een keer naar het ziekenhuis, nu samen met Lex en Benthe, onze jongste dochter. Idioot eigenlijk, ik zat gisteren in totaal zes uur in de auto om twee keer even mijn kleinkind te zien. Jammer dat Ellen zo’n eind bij ons vandaan woont.

Tweede snipperdag

Vandaag ga ik niet naar Ellen toe. Eigenlijk moet ik werken, maar ik ben te opgewonden om iets te doen. Ik gun mezelf een tweede snipperdag – dat kan gelukkig als je zelfstandig ondernemer bent. Ik rommel wat in huis, bekijk oude babyfoto’s van Ellen en bel met haar. We kletsen over hoe mooi en volmaakt Hugo is. De borstvoeding komt goed op gang, vertelt Ellen. Ze stuurt een paar foto’s van mijn kleinzoon die ik steeds weer vertederd bekijk.

Op het springkussen

Als ik even later boodschappen doe, zie ik een echtpaar van in de zeventig met een dreumes. Ze zijn duidelijk niet meer zo goed ter been. Ik zie ze nog niet op een springkussen met hun kleinkind. Zelf ga ik dat wel doen. Met een beetje geluk kan ik nog ruim veertig jaar van Hugo genieten, denk ik blij.

Geschiedenis herhaalt

Toen Ellen vorig jaar belde met een nieuwtje – ‘Ik ben zwanger!’ – viel ik bijna van mijn stoel van verbazing. Blijkbaar heb ik uitgestraald hoe leuk het is om jong een kind te krijgen. Zelf was ik ook op mijn eenentwintigste al moeder. Die zwangerschap was niet bewust gepland, zoals bij Ellen, maar wel heel gewenst. Ik wist altijd al dat ik jong moeder wilde worden. Grappig dat de geschiedenis zich herhaalt.

De toekomst

Eenmaal aan het idee gewend, zag ik het helemaal zitten. Ja, Ellen is jong en nog niet klaar met haar studie. Maar ze heeft een fijne vriend die al werkt en ze wonen al twee jaar samen. Bovendien is het háár leven, háár keus, en het komt echt wel goed met die studie en die baan. Het is denk ik een ander verhaal als je tienerdochter ongewenst zwanger raakt en je als oma een soort moederrol moet gaan vervullen.

Lastig meeleven

’s Middags wip ik even langs bij een vriendin om het grote nieuws te vertellen. Ze is blij voor me, maar ik merk wel dat het voor haar een ver-van-mijn-bedshow is. Logisch ook, haar kinderen zitten nog op de basisschool. Toen ik moeder werd, was zij nog volop aan het studeren en feesten. Ik loop steeds een fase voor op mijn vriendinnen en om eerlijk te zijn is dat niet altijd leuk. Als ik straks vertel over een speeltuinbezoek met Hugo, klagen mijn vriendinnen nog over pubers die nooit iets opruimen. Maar vandaag ga ik me daarover geen zorgen maken. Ik dagdroom over mijn kleinzoon en kan niet wachten tot het morgen is. Want dan zie ik hem weer!”

