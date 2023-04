De dag nadat… ik werd opgelicht op Marktplaats

Sandra (50): “Fijn om even in het bos te zijn met mijn hond Boelie. Ik train wat met hem en verstop me achter een boom, waarna hij me moet zoeken. Zijn vrolijke geblaf en de frisse lucht doen me goed. Even uit mijn hoofd, zolang het lukt tenminste. Dertienhonderd euro lichter ben ik, opgelicht via Marktplaats. Nooit gedacht dat zoiets mij kon gebeuren, maar ik ben er vol in getrapt. Terwijl ik helemaal niet naïef ben, eerder gezond achterdochtig. Het is zuur wat er is gebeurd, maar geen drama, houd ik mezelf voor. We zullen er geen hap minder om eten, maar het is wel een flinke hap uit ons vakantiebudget, waar we ijverig voor hadden gespaard.

Díe moet ik hebben, dacht ik toen ik vorige week onze favoriete tent op Marktplaats zag. Mijn man en ik kamperen graag, maar onze oude tent heeft de laatste vakantie niet overleefd. Het type tent uit de advertentie stond al een tijd op ons verlanglijstje. De uitvoering – blauw met zwarte ritsen – vond ik prima. Nieuw in de winkel kost-ie bijna drieduizend euro en hier zag ik ’m voor dertienhonderd. Meteen actie ondernemen, schoot door me heen, straks is iemand me voor. Nadat ik de vraagprijs had geboden, kreeg ik snel een aardig antwoord van de verkoper, die wat details over de tent met me deelde. ‘Zit je op WhatsApp?’, vroeg hij toen. ‘Dat overlegt wat sneller en makkelijker.’ Misschien had toen al een belletje bij me moeten gaan rinkelen?

Afijn, via WhatsApp maakten we de deal concreet en ik stelde voor dat ik de tent kwam ophalen. Dat was meer dan een uur rijden, maar leek me wel zo handig. De verkoper vond dat geen goed idee omdat hij druk was met zijn werk. ‘Sommige mensen moeten ook werken’, appte hij – achteraf best een rare opmerking. Op mijn verzoek stuurde hij een kopie van zijn ID en hij gaf zijn bankgegevens door. De man op de foto van de ID-kaart leek op de man, die vaag op de foto stond bij de tent. Dat zit wel snor, dacht ik. ‘Ik verstuur de tent via DHL en als hij niet bevalt, mag je ’m terugsturen’, berichtte hij nog. Best sympathiek.

Zonder er verder bij na te denken maakte ik eergisteren het geld over. Daarna vroeg ik om de track & trace-code van het pakket. Vanaf dat moment hoorde ik niets meer van hem en werd ik overvallen door twijfel. Klopt dit wel? Nee… zó kan iemand toch niet zijn? Er is vast iets dringends tussengekomen, dacht ik. Misschien is zijn vrouw opeens ernstig ziek en zit hij in het ziekenhuis met iets anders aan zijn hoofd dan het verkopen van een tent. Weer checkte ik de advertentie en gaf ik aan dat ik contact met de verkoper wilde. Daarna appte ik hem opnieuw en probeerde ik hem te bellen. Gisteravond zag ik ineens dat zijn profielfoto was verdwenen. Op dat moment viel het muntje: ik was bedonderd! Het geld was weg en ik kon fluiten naar die tent. En deze man heeft ook nog mijn adres, bedenk ik terwijl ik een stok weggooi voor Boelie.

Terwijl mijn man even later koffie voor ons zet, neem ik contact op met Marktplaats om de verkoper aan te merken als ‘onbetrouwbare adverteerder’. Ik krijg een bedankje voor de tip. Daarna meld ik de oplichterij bij de Fraudehelpdesk en de politie. Mijn man denkt niet dat ze iets voor me kunnen doen, omdat ik het geld zelf bij mijn volle verstand naar die oplichter heb overgemaakt. Als hij het dom van me vindt, laat hij dat gelukkig niet merken.

Hoewel ik dit niet iets vind om aan de grote klok te hangen, bel ik ’s avonds toch even met een vriendin om mijn hart te luchten. ‘Dan leen je toch gewoon onze tent?’, biedt ze spontaan aan. Lief van haar! Ach ja, een eigen tent is fijn, maar zo kan het ook. Kunnen wij rustig sparen voor een nieuwe tent.”

