De Dag Nadat - Ik ontdekte dat mijn man een affaire heeft met de buurvrouw

In Libelle 47 las je het verhaal van Lia (52), wiens man een affaire bleek te hebben met de buurvrouw. Hij bekende op haar verliefd te zijn en met haar verder te willen.

Lia: “Vorig jaar Kerst was afschuwelijk nadat ik ontdekte dat mijn man een affaire had. Ik weet niet goed meer hoe ik die dagen door ben gekomen, het was vooral overleven. Frank heeft me inderdaad verlaten voor de buurvrouw. Voor de vorm heeft hij eerst nog een tijdje alleen gewoond, maar al na een paar maanden trokken ze samen in een flat aan de andere kant van de stad. Het was ook geen doen, het idee dat de minnares van mijn man op steenworp afstand van mij woonde. Elke keer als ik mijn huis verliet, had ik enorme stress. Heel gek, maar ik ben haar nooit meer tegengekomen. Haar huis meed ik angstvallig, liever fietste ik om dan daarlangs te moeten. En ik neem aan dat zij hetzelfde bij mij deed.

De scherpe randjes zijn er inmiddels vanaf, maar ik voel me nog steeds enorm door hem verraden. Marijke is vijftien jaar jonger dan ik – wat het allemaal nog pijnlijker maakt, ingeruild worden voor een jonger exemplaar – en volgens mij wil ze graag een kind. Ik wacht op het nieuws dat ze zwanger is. Dat zou me enorm veel pijn doen, want mij is het nooit gegeven om kinderen te krijgen. Inmiddels is het bijna weer Kerst, onze scheiding is bijna rond. Ik hoop dat ik hem daarna los kan laten, en weer verder kan met mijn leven. Want eerlijk gezegd was 2018 een ongelofelijk stom jaar en verlang ik weer naar een beetje vrolijkheid.”

Interview: Krista Izelaar. Beeld: iStock