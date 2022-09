De dag nadat... mijn borstimplantaten werden verwijderd

Eefje (49): “Het doet pijn als ik de voordeur opentrek. Marije staat op de stoep, de enige vriendin die weet wat er gisteren is gebeurd. Nieuwsgierig vraagt ze hoe het met me gaat. Toen ze langsfietste, had ze gezien dat ik al terug was uit de kliniek. Ik klaag dat ik niet had gedacht dat het zo veel pijn zou doen. Toen die implantaten er ooit ingingen, had ik er nauwelijks last van. Een borstvergroting is echt zo gepiept, maar dit is andere koek. Ik wijs naar een plek waar de wond helemaal opgezwollen is en vertel dat de drains behoorlijk trekken. Marije trekt een vies gezicht.

Wat voel ik me beurs, alsof er iemand over mijn borstkas is gereden. Maar ik ben vooral opgelucht dat die siliconen eruit zijn. Het afgelopen jaar voelde het alsof ik met twee tijdbommen in mijn lijf rondliep. Telkens als ik verhalen las over vrouwen die erg ziek waren geworden van lekkende siliconen, kreeg ik een rotgevoel. Zelf leek ik nog nergens last van te hebben, al twijfelde ik daar soms ook aan. Ik was vaak moe en vergat van alles, had dat ermee te maken? Toch duurde het maanden voordat ik in actie kwam. Niet alleen omdat ik opzag tegen de operatie, ook omdat ik twee erwtjes op een plank had vóór ik de implantaten kreeg. Dan zou ik dus weer teruggaan naar een leven zonder borsten. Maar ja, mijn gezondheid is natuurlijk het allerbelangrijkste. Toen ik eindelijk de stap naar een plastisch chirurg zette, vertelde ik hem dat mijn implantaten er al dertig jaar in zaten. Veel en veel te lang, zo bleek. ‘Mevrouw, die dingen gaan maximaal tien jaar mee’, zei hij streng. ‘Ik raad u dringend aan om ze te laten verwijderen. Uw lichaam kan schade oplopen.’

Bruiloft

Als ik Marije heb uitgezwaaid, strompel ik terug naar de bank. Ik voel me echt ziek vandaag. Op mijn werk heb ik het niet eerlijk durven zeggen. Ik heb mijn baas verteld dat ik een bruiloft heb en daarna een paar dagen thuis werk. Ik moet er alleen niet aan denken straks achter de computer te gaan zitten. Nou ja, ik zie later wel hoe ik dat ga uitleggen. Vandaag kom ik de bank niet meer af. ‘Ik kan vanavond echt niet koken’, app ik Paul, die weer naar zijn werk is gegaan, nadat hij me vanochtend ophaalde uit de kliniek. ‘We bestellen wel wat’, appt hij terug.

Bescheiden cup B

De borstvergroting op mijn twintigste kreeg ik destijds cadeau van mijn moeder. Ze vond het rot voor me dat de natuur me maar slecht had bedeeld. Zelf had ze best grote borsten. En ze vond dat belangrijk voor een vrouw. Ik was hartstikke blij met het resultaat. Met mijn bescheiden cup B voelde ik me stukken vrouwelijker. Strakke kleding stond net even wat leuker. De jaren erna dacht ik er nauwelijks meer aan. Borstvoeding geven lukte gewoon. Wel was ik heel verbaasd toen mijn dochters in hun puberteit flinke borsten kregen.

Rare klachten

In de kliniek waren ze hartstikke aardig en lief. Voor ik vanochtend werd ontslagen, kreeg ik nog een heerlijk ontbijt. Gisteren, een paar uur na de operatie, kwam de chirurg even bij me langs. Hij gaf aan dat hij behoorlijk had moeten wroeten om de implantaten eruit te krijgen. Het kapsel eromheen was helemaal vergroeid met mijn borstweefsel en de implantaten waren niet meer goed intact. Een wonder dat ik er geen rare klachten van heb gekregen, bedenk ik me vandaag voor de zoveelste keer.

Polonaise

’s Avonds in bed vertel ik Paul dat er volgens de chirurg ook veilige manieren zijn om mijn borsten groter te maken. Door lichaamseigen vet in te spuiten bijvoorbeeld. Of door opnieuw implantaten te plaatsen, maar dan met zout water in plaats van siliconen. Zout water is biologisch afbreekbaar. ‘Tja, het is jouw lijf’, zegt Paul. ‘Je moet het zelf weten, maar van mij hoeft het niet.’ Ik probeer me om te draaien, wat heel veel pijn doet. Ineens ben ik het helemaal zat. Aan mijn lijf geen polonaise meer. Ik draag voortaan wel beha’s met vulling.”

