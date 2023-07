De dag nadat... mijn dochter beviel van een stilgeboren kind

Tanja (59): “‘Hoe is het gisteren gegaan’, vraagt mijn collega aan de andere kant van de lijn. Haar stem klinkt ver weg. Ik zit op de rand van mijn bed en probeer woorden te vinden voor wat mijn dochter is overkomen. Het lukt me niet, dus ik hang op. Ik begin te trillen en krijg hoofdpijn. Alsof alle spanning en verdriet van de afgelopen twee dagen er in één keer uitkomt. ‘Ik moet nú naar mijn dochter’, roep ik wanhopig tegen mijn man, maar het enige wat ik kan is op bed liggen met de gordijnen dicht.

“Mijn man weet niet wat hij met me aan moet en belt de huisarts. Dankzij een kalmerend middel val ik even later in een diepe slaap. Pas aan het eind van de middag word ik wakker. De hoofdpijn is gezakt, maar het ongeloof is des te groter. Wat was ik in de wolken toen ik een halfjaar geleden het rompertje uitpakte waarmee mijn dochter Chadiya haar zwangerschap aankondigde. Ik wist dat ze graag moeder wilde worden en was zo blij dat het was gelukt. Ik verlangde er echt naar om oma te worden.

De bevalling is vast begonnen, dacht ik eergisteren. Normaal kom ik mijn schoonzoon ’s ochtends tegen, onderweg naar mijn werk. Nu niet. De uitgerekende datum was verstreken, dus mijn kleinzoon kon elk moment geboren worden. Toen kwam de klap. Ik was net op mijn werk toen de telefoon ging. ‘Zit je’, vroeg mijn schoonzoon. ‘Hij is dood… Chadiya dacht dat haar vliezen waren gebroken, maar toen ze haar dekbed opensloeg, bleek het bloed te zijn. De verloskundige hoorde geen hartslag meer.’

Ik stap uit bed en loop naar de badkamer. Terwijl ik met mijn ogen dicht onder de douche sta, zie ik mijn dochter weer voor me in het ziekenhuis. Daar lag ze, hoogzwanger met een betraand gezicht. Ik pakte haar hand en we huilden samen. Chadiya stond voor een onmogelijke taak: bevallen van een overleden kindje. Terwijl zij weeënopwekkers kreeg, regelde ik met mijn man en schoonzoon een fotograaf, een setje om handafdrukjes mee te maken en een kleine koelplaat. Vooral die koelplaat maakte me zo verdrietig. We hadden ’m nodig, maar zoiets zou helemaal niet mogen bestaan.

In eerste instantie wilde Chadiya alles zonder pijnstilling doen, maar dat ging helaas niet. Uiteindelijk kreeg ze een ruggenprik. Urenlang zaten mijn schoonzoon en ik naast haar bed. Pas na zesendertig uur en heel wat tranen werd Mayson geboren. Ik had zo gehoopt dat hij toch zou gaan huilen en zijn armpjes naar ons zou uitstrekken, maar het bleef oorverdovend stil. Het raakte me dat de verloskundige mijn kleinzoon als een levend kind behandelde. Hij werd in doeken gewikkeld en op de buik van mijn dochter gelegd. Een prachtig jongetje van zeven pond, vierenvijftig centimeter lang, alles erop en eraan. Hij heeft dezelfde oren als mijn schoonzoon.

Nadat ik me heb aangekleed stappen mijn man en ik in de auto. Mayson is gisteren mee naar huis gegaan en we gaan bij hem kijken. ‘Het lijkt alsof hij slaapt’, zeg ik als we even later boven zijn wieg staan en ik over zijn koude handje strijk. Waar is het misgegaan? Chadiya’s bloeddruk was wat aan de hoge kant, maar niet zorgelijk. En omdat er een erfelijke hartafwijking bij mijn schoonzoon in de familie voorkomt, was er een extra echo gemaakt. Ook die zag er goed uit.

Samen plannen we Maysons uitvaart. Mijn man is uitvaartondernemer en hij regelt het grootste deel met een bevriende collega. Mijn dochter en schoonzoon willen dat iedereen vrolijke kleuren draagt en dat er veel ballonnen zijn. ‘Ik wil zijn leven vieren’, zegt ze. Ik ben onder de indruk van hoe dapper ze is, maar weet dat ze een onbeschrijfelijke pijn voelt die ik niet kan wegnemen. Ik moet er voor haar zijn, voor mijn verdriet is nu even geen plaats.”

