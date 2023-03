De dag nadat... mijn dochter dronken op een deelscooter werd gesnapt

Daphne (52): “Meisje, meisje, meisje, denk ik, terwijl ik met een beker koffie achter mijn laptop zit. Volgens mij was het drie uur vannacht, toen onze tweeëntwintig­jarige dochter me in tranen wakker belde. Ik kreeg acuut een flashback. Een paar maanden geleden had ik haar ook ’s nachts huilend aan de telefoon: pols gebroken. Of we haar alsjeblieft konden ophalen uit het ziekenhuis. Natuurlijk zijn we die nacht direct in de auto gesprongen en naar Leiden gesjeesd om Puck met haar gegipste arm uit het LUMC te plukken. Vanzelfsprekend staan we dag en nacht voor haar klaar, maar deze keer zat ze op het politiebureau.

Germaine van Ast Getty Images/Westend61

Nasnikkend vertelde ze dat ze een deelscooter had gehuurd en op haar studiegenootje stond te wachten. Die moest thuis nog even iets pakken voordat ze naar het volgende feestje zouden vertrekken. Ineens stond de politie voor haar neus. Na een blaastest werd ze gesommeerd in de politiebus plaats te nemen en moest ze mee naar het bureau. ‘En ik rééd niet eens. Ze hebben het ook over tweeduizend euro boete, terwijl ik helemaal niks fout deed!’ roept ze. ‘Nou,’ zei ik, ‘dan is er toch niets aan de hand? Blijf daar maar lekker een nachtje slapen. We praten morgenochtend wel verder, als je nuchter bent. Dag, lieve schat!’

Dat moment was ik even klaar met onze op kamers wonende rebel. Mijn man was het volledig met me eens. ‘Komt allemaal goed’, suste hij. Volgens hem moet ze gewoon leren om haar verantwoordelijkheid te nemen en beseffen dat rijden met alcohol op absoluut niet kan. Hij kan het weten, want ook hij heeft in zijn studietijd ervaren hoe het is om een nachtje in de cel je roes uit te slapen. Dat vonden hij en zijn studiegenoten toen lachen, maar uiteindelijk komt dan wel het besef dat je niet alleen jezelf, maar ook anderen in gevaar brengt. Dat we ons kind vannacht niet hebben opgehaald, vonden we een pedagogisch verantwoorde keuze. Wie kattenkwaad uithaalt, moet op de blaren zitten, vind ik.

Ik lees Pucks appje van een uur geleden nog een keer: ‘Mocht toch naar huis. Ik krijg mijn rijbewijs pas terug als ik een of andere cursus heb gedaan. Echt stom! Neem de trein van tien uur. Tot straks! X.’

Ik googel de woorden ‘dronken’, ‘scooter’ en ‘cursus’ en lees artikelen over de overlast van het explosief gegroeide aantal deelscooters dit jaar. Vooral jongeren blijken er grif gebruik van te maken als ze uitgaan. Wij moesten vroeger op de fiets van het ene feestje naar het andere, nu stikt het in uitgaansgebieden van die dingen. Ik ben altijd al tegen scooters in de stad geweest. Ze zijn onnodig. Brommers en scooters zijn voor kinderen die op het platteland wonen. Als je elke dag vijftien kilometer moet fietsen voordat je op school bent, snap ik het. In de stad kun je prima fietsen of het openbaar vervoer pakken.

Het vierde zoekresultaat betreft een cursus over alcohol en verkeer van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Iedereen die is aangehouden met een alcoholpromillage tussen de 1 en 1,8 is verplicht deze cursus te volgen, lees ik. Voor beginnende bestuurders, zoals Puck, zijn de regels nog strenger en ligt het alcoholpromillage tussen de 0,8 en 1,3. Blijkbaar moet ze een cursus bij het CBR volgen voordat ze haar rijbewijs terugkrijgt. Toch vreemd als ze zegt dat ze gewoon op de scooter zat en niet eens reed. En dan die twee­duizend euro boete, waar ze het over had… Mocht dat zo zijn, dan moet ze maar een extra bijbaantje nemen, wij gaan haar hier niet bij helpen. Ik ben benieuwd met welk verhaal ze straks thuiskomt.”

Lees hier het vervolg van Daphnes verhaal.