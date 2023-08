De dag nadat... mijn ex na 20 jaar contact met me zocht

Heleen (55): “Alsof ik voor het eerst in mijn leven een enorme slok whisky had genomen, zo ervaarde ik de schok gisteravond.

Germaine van Ast Getty Images

Bernd, mijn man, moest vandaag vroeg op en lag al in bed. Ik lag op de bank nog even tv te kijken. En toen opeens kreeg ik rond halfelf een bericht via Messenger. Van Jack. Na twintig jaar! Ik zat meteen rechtop en staarde naar mijn mobiel. Ga ik dit bericht openen? Hij was online en zou dan zien dat ik het bericht meteen opende... Maar ik was te nieuwsgierig naar wat mijn ex-man, na zo veel jaar geen contact, te melden heeft. Misschien is hij wel ongeneeslijk ziek en wil hij toch nog excuses aanbieden voor het verdriet dat hij mij heeft aangedaan. ‘Ik ben benieuwd hoe het met je gaat’, lees ik. Verder niets. Het gaat goed met mij, dacht ik. Heel goed zelfs. Dat was vlak na de scheiding wel anders.

Sprookjeshuwelijk

Onze relatie begon als een sprookje. Wat waren we verliefd. Toen hij me in 1999 tijdens de jaarwisseling romantisch ten huwelijk vroeg, kon ik mijn geluk niet op. Met deze man wilde ik honderd worden, met hem wilde ik kinderen krijgen. Dat had ik in eerdere relaties niet aangedurfd. Met eerdere vriendjes kwam ik nooit verder dan een jaar of zes. Dan kreeg ik een soort ‘is-dit-alles-gevoel’ en maakte ik het uit. Dit was anders, wij waren de perfecte match. We vierden de bruiloft groots op een strand op Ibiza en na de huwelijksreis vonden we al snel een huis met een tuin in een rustige woonwijk, vlak bij een speelplaats. Niets stond onze kinderwens nog in de weg.

Geen contact

Onze kinderwens of mijn kinderwens? Dat vraag ik me af, als ik thuiskom en mijn sportkleren in de wasmand stop. Zoals elke zaterdagochtend heb ik met Els na onze yogales even koffiegedronken. Zij was mijn getuige bij het huwelijk. Ze was erbij toen ik Jack op het filmfestival in Rotterdam leerde kennen. ‘Heb je nog iets teruggestuurd naar die Jackass?’ vroeg ze toen ik haar over zijn bericht van gisteravond vertelde. Nee, ik had niets teruggestuurd. Ik heb totaal geen behoefte aan contact met hem. Ex-vriendjes van voor de tijd met Jack spreek ik nog weleens via Facebook en ik vind het leuk hun levens een beetje te volgen. Dit was anders.

Over en uit

Kinderen krijgen lukte niet spontaan en we belandden in de medische molen van ivf-behandelingen. Ik vergeet nooit meer dat Jack tijdens een etentje bij vrienden zei dat het volgens de fertiliteitsarts niet aan hem lag. Steeds vaker maakte hij dit soort kwetsende opmerkingen, steeds vaker hadden we ruzie, steeds vaker sliep hij ’s nachts op de bank. Eigenlijk had ik hem moeten verlaten, maar dat deed ik niet. We hadden elkaar trouw beloofd in goede en slechte tijden. Jack dacht er anders over: hij wilde scheiden en dat gebeurde ook. Hij had gesolliciteerd op een baan als skileraar en vertrok naar Zwitserland. Op zijn Facebookpagina zag ik dat er al snel een nieuwe liefde in zijn leven was, binnen een jaar waren ze getrouwd. Dat was zo pijnlijk.

Groot verdriet

Als ik terugdenk aan het verdriet dat ik na de scheiding had, springen de tranen in mijn ogen. Ik was er kapot van. Soms moest ik zo hard huilen dat ik de volgende dag geen andere keus had dan me ziek melden, omdat ik me niet met mijn gezwollen ogen op het werk durfde te vertonen. Daar zat ik dan alleen in dat grote huis in die rustige woonwijk, met vooral veel zwangere vrouwen en jonge moeders. Ik was ervan overtuigd dat mijn leven nooit meer leuk zou worden.

Eind goed, al goed

Gelukkig had ik het mis! Ik ben nu vijftien jaar samen met Bernd, de liefste, grappigste en knapste man van de wereld. We worden elke dag blij naast elkaar wakker. Ik zie nu ook in hoe níet leuk de relatie met Jack na de verliefdheid eigenlijk was. Misschien moet ik hem toch een berichtje terugsturen, hem laten weten hoe dolgelukkig ik nu ben.”

