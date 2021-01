De Dag Nadat – Mijn man me het huis uit zette

De man van Sabine besloot dat zij zijn huis moest verlaten. Hij wilde scheiden en omdat hij het huis bezit, moest zij nieuwe woonruimte zoeken. Hoe gaat het nu verder?

Sabine (46): “Begin februari vorig jaar stierf mijn moeder, half maart ben ik vertrokken uit Rens’ huis en in mei trok hij definitief de stekker uit onze relatie. En gek, ook al ligt je leven volkomen in puin, de dagen rijgen zich gewoon aan elkaar.

Een nieuwe woonruimte zoeken, viel nog niet mee: dan moet je wel ergens ingeschreven staan en ben je dat eenmaal, dan moet je jaren wachten op een huurappartement. Uiteindelijk heb ik besloten om dan maar in mijn moeders woning te trekken, maar dat was zó afschuwelijk. Want toen zat ik daar moederziel alleen in het huis waar alles nog naar haar rook. Ik heb het twee weken volgehouden. Toen kreeg ik een tip van een oud-collega dat ze een appartement voor me wist. Ik ben gaan kijken, dacht: hier kan ik wel iets van maken en een week later ben ik verhuisd. Daar woon ik nu nog steeds. Fantastisch is het niet, maar ik heb een dak boven mijn hoofd.

Ik heb de brokstukken van mijn leven weer bij elkaar geveegd en ben weer gaan bouwen. Wat gelukt is mede dank zij mijn fantastische vrienden en de professionele hulp die ik heb ingeschakeld. Al heb ik af en toe nog heel slechte dagen, het voelt goed dat ik toch de draad weer heb kunnen oppakken. Daarnaast zie ik nu in dat het niet aan mij heeft gelegen.

Dat Rens mij op deze manier aan de kant heeft gezet, kan ik nog steeds niet bevatten. ‘Hij heeft je weggegooid als een speeltje waar hij geen zin meer in had’, zei een vriendin. En zo voelt het precies. Onbegrijpelijk en onverteerbaar. We beloofden bij elkaar te blijven in voor- en tegenspoed, hij heeft het bijltje er veel te makkelijk bij neergegooid.

Een nieuwe blik

Wat ik ooit in die man heb gezien, dat snap ik niet meer. Wel zie ik in dat ik mezelf niet ben geweest in de jaren dat ik met hem was. En ik zie ook mijn eigen aandeel in het hele verhaal. ‘Elk verhaal heeft twee kanten’, zei mijn vader altijd. Vreselijk vond ik die uitspraak, maar het is wel zo, natuurlijk heb ik zelf ook fouten gemaakt. Wat ik het ergste vind, is dat ik er nooit voor heb kunnen vechten. Er is voor mij een keuze gemaakt die absoluut niet de mijne is geweest.

Wat wel hartverwarmend is geweest, is alle liefde en steun die ik kreeg van de mensen uit mijn omgeving. En ja, vaak kwam die uit onverwachte hoek. Ook weet ik nu dat je altijd sterker bent dan je dacht, dat ik meer kan dan ik dacht. Wat er ook gebeurt in je leven: probeer altijd het geloof in jezelf te houden. Echt, je kunt meer dan je denkt.”

Interview: Christien Jansen. Beeld: iStock.