De dag nadat... mijn man ontdekte dat ik vreemdging

Joyce (50): “Ik kijk naar de wekker. Het is zes uur ’s ochtends, maar mijn hart gaat tekeer alsof ik nu al een sloot koffie heb gedronken. De plek naast me is leeg. Na twintig jaar word ik alleen wakker, want gisteren is de bom gebarsten. Mijn man Kevin vroeg me of er een ander was. Ik kon niet anders dan toegeven.

Elle Smolders Getty Images

Hij heeft zijn spullen gepakt en is vertrokken. Eigenlijk ben ik nu vooral boos op hem. Natuurlijk, wat ik heb gedaan verdient geen schoonheidsprijs. Ik heb zijn vertrouwen geschonden, maar dat geldt voor hem ook.

Chatgesprek

Een paar dagen geleden las hij een chatgesprek tussen mij en mijn beste vriendin. Ik was niet thuis en mijn laptop stond opengeklapt op de keukentafel. ‘Geniet ervan vanavond’, verscheen er in het scherm. Kevin opende de chat en heeft ons hele gesprek gelezen. Daarna heeft hij ook nog mijn dagboek uit mijn nachtkastje gepakt. Na de confrontatie is hij woedend en intens verdrietig naar vrienden vertrokken.

Het begon vier maanden geleden, heel cliché, in mijn praktijk. Als massagetherapeut krijg ik wel vaker cliënten die hinten op meer. Vervelend en denigrerend, want ik ben een professional. Dit is géén praktijk met een ‘happy end’. Maar met deze man was het anders. Het knetterde tussen ons vanaf het moment dat hij de praktijkruimte binnenstapte. Er gebeurde niets, die eerste keer. Ik had mezelf in bescherming kunnen nemen en kunnen afzien van een tweede afspraak, maar het verlangen was te groot. En dat bleek wederzijds. Toen ik hem weer zag, gingen alle remmen los. Er was een bijna dierlijke aantrekkingskracht tussen ons.

Mama is vreemdgegaan

Nadat Kevin gisteren met een klap de deur achter zich dichtrok, heb ik direct al mijn afspraken voor vandaag afgezegd. Ik heb behoefte aan houvast en klap mijn laptop open. Als hij echt wil scheiden, dan moet ik op zoek naar een andere baan. Hoewel mijn praktijk goed draait, verdien ik niet genoeg om in mijn eentje een gezin te onderhouden. “Waarom is papa zo verdrietig?” vroeg mijn jongste zoon van zestien gisteravond. Ik heb hem eerlijk verteld dat ik dingen deed die niet goed te praten zijn, en niet weet wat er nu gaat gebeuren. Mama is vreemdgegaan, ze zijn oud genoeg om die optelsom te kunnen maken.

Pure lust

Mijn affaire heeft vier maanden geduurd. Na die tweede afspraak in mijn praktijk spraken we af in hotels. Soms twee keer per week, dan weer drie weken niet. Het was van begin af aan voor ons allebei duidelijk dat onze vrijpartijen niets te maken hadden met liefde. Het was puur lust. Natúúrlijk heb ik me schuldig gevoeld, tegelijkertijd dacht ik: dit is mijn pleziertje voor nu. Er komt vanzelf een einde aan en dan neem ik deze affaire mee het graf in. Maar mijn vriendin vertelde ik het wel, in geuren en kleuren. En die verhalen heeft mijn man dus nu op zijn netvlies staan.

Ik leef op de automatische piloot vandaag. Ik draai een was, ruim de vaatwasser in en rommel in de woonkamer. De woede die ik vanmorgen voelde, heeft plaatsgemaakt voor verdriet en onzekerheid. Ik hou zielsveel van Kevin, hoe kon ik zo stom zijn? Was dit het nou waard? Ik sla het avondeten over en kruip op de bank met een kop thee. De alcohol heb ik een paar jaar geleden afgezworen, maar wat zou ik nu graag een glas wijn inschenken.”

