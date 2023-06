De dag nadat... mijn man opnieuw naar de fles greep

Ellen (55): “Wat een bizarre situatie, denk ik terwijl ik om me heen kijk. Ik zit aan de eettafel met klanten te bellen terwijl mijn man Peter op de grond naast de bank ligt. Hij was gisteren zo dronken dat hij in zijn broek had geplast.

Ik heb hem uitgekleed en gewassen, maar was zo boos dat ik het niet kon opbrengen om een deken over hem heen te leggen. Hij ligt er al uren, totaal van de wereld.

Als ik denk aan gisteren, aan hoe ik ontdekte dat Peter na zes maanden weer drinkt, voel ik me zo naïef. Afgelopen week werd bij hem een kies getrokken, daarna zei hij dat hij zich niet goed voelde en naar bed ging. Hij kon amper lopen en was niet aanspreekbaar. Even dacht ik aan drank, maar hij beweerde dat het door de pijn kwam. Toen ik de tandarts belde, maakte die zich zorgen. Hij zei dat we meteen moesten komen en had zelfs al een ambulance gebeld. Toen Peter in de stoel lag, zei de tandarts: ‘Ik ruik alcohol.’

Het lukt me wonderwel om me te concentreren op mijn werk. Tijdens de lunch bel ik een vriendin die ik leerde kennen bij Al-Anon, een lotgenotengroep voor partners van verslaafden. Het is fijn om mijn hart te luchten bij iemand die niet oordeelt, die begrijpt waarover ik het heb en die ook de andere kant van het verhaal ziet. Als het alleen maar ellende was met Peter, was ik natuurlijk niet al zeven jaar met hem samen.

We leerden elkaar in 2015 kennen via een dating-app. Tussen alle oneerbare voorstellen en vulgaire foto’s zat ook een leuk bericht. Dat was van Peter, een slanke, extraverte man met prachtig donker haar. Het was liefde op het eerste gezicht. Nadat hij een paar maanden later bij me introk, viel me op dat hij zich soms vreemd gedroeg. Hij wisselde vaak van baan en meldde zich regelmatig ziek. Dan lag hij de hele dag half in coma op bed. Ik sprak mijn zorgen uit bij zijn ouders. ‘Dan is het weer helemaal mis. Peter is weer aan het drinken’, was hun reactie. Dat hij een alcoholprobleem had, was niet in me opgekomen.

Ik kende niemand met een verslaving en dronken mensen in de kroeg gedroegen zich naar mijn idee heel anders. Peter beloofde te stoppen met drinken en ik geloofde hem. Hij had een vechtscheiding achter de rug en ik begreep ergens wel dat hij daardoor naar de fles had gegrepen. Nu hij een vriendin had met een fijn huis, was er geen reden meer om zo veel te drinken, toch?

Terwijl ik ’s middags een rondje loop door de wijk, denk ik aan hoe we zeven jaar geleden in de Schotse natuur wandelden. Ondanks zijn belofte was Peter dus niet gestopt met drinken. Het ging alsmaar slechter, tot hij in het ziekenhuis belandde met een epileptische aanval. Op dat moment zag hij zelf ook in dat er iets moest gebeuren en ging hij naar een afkickkliniek in Schotland. Wat was ik onder de indruk toen ik hem daar opzocht, hij zag er zo veel beter uit! Nadat hij thuiskwam, ging het zeker een jaar goed. Peter dronk geen druppel en we hadden heerlijke vakanties. Het viel me wel op dat hij zich niet aan het negentigdagenplan hield, waarbij je elke dag naar een AA-meeting gaat. Daar zat ik niet mee; blijkbaar was dit voor hem genoeg. Of niet? In de jaren daarna had hij regelmatig een terugval.

Als ik klaar ben met werken, ligt Peter nog altijd op de vloer te slapen. Ik laat hem en ga zelf naar een cursus. Morgen, als hij nuchter is, gaan we praten. Ik zette hem de afgelopen jaren vaak het huis uit, maar nam hem ook net zo vaak terug. Ik hou van deze man en weet dat hij dit leven ook niet wil. Wat gisteren gebeurde, wil ik echter nooit meer meemaken. De keuze is aan Peter: of hij gaat nu serieus werken aan zijn verslaving, of we gaan definitief uit elkaar.”

