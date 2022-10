De dag nadat...mijn moeder euthanasie kreeg

Petra (54): “Gek: ik voel me verdrietig en ook weer niet. Mijn moeder is er niet meer en natuurlijk doet dat pijn. Maar ik voel ook dankbaarheid: ze hoeft niet meer te lijden.

Ik sta helemaal achter haar beslissing van euthanasie. Door vasculaire dementie en een slechte lichamelijke gezondheid was het leven een straf voor haar geworden. Ze had wanen, angsten, was somber en vaak in de war. Ze huilde veel, had pijn. Ik heb vrede met haar overlijden. We hoefden niets meer uit te praten, het is goed zo.

Afscheid

In liefde losgelaten, staat op de rouwkaarten die ik vandaag samen met mijn vader in de enveloppen doe. Ondertussen praten we over gisteren, de 77e verjaardag én sterfdag van mijn moeder. Ze wilde graag op haar verjaardag overlijden, dan was de cirkel rond, vond ze. Drie dagen geleden haalden we haar uit het verpleeghuis naar huis, zodat ze haar laatste fase thuis kon doorbrengen. Samen beleefden we nog twee mooie dagen met afscheidsbezoeken van familie en vrienden. We hadden verdriet, maar hebben ook enorm gelachen.

De grote dag

Gisterochtend riep mama al om 6.30 uur: ‘Joehoe, ik ben jarig!’ We dronken koffie en aten er gebak bij. Haar zussen deden haar make-up en haar en ik trok haar een mooie jurk aan. Om 10.00 uur was ze er helemaal klaar voor. Om 11.00 uur kwam de arts. ‘Gefeliciteerd Lies,’ zei hij, ‘weet je wat ik kom doen?’ ‘Ja,’ antwoordde ze, ‘jij doet de euthanasie.’ ‘Wil je dit echt?’ vroeg de arts. ‘Ja!’ riep mijn moeder. Ze was helemaal ongeduldig en opgewonden.

Mijn vader, haar zussen en ik zaten om haar heen en hielden haar handen vast toen de arts drie spuiten toediende. Bij de tweede spuit al gleed mama heel rustig weg. Een paar minuten na de derde spuit condoleerde de arts ons: mijn moeder was overleden. Haar wens was vervuld.

Verpleeghuis

Als ik mijn vader aankijk, zie ik dat zijn ogen vol tranen staan. ‘Ik ga haar ontzettend missen,’ zegt hij zacht, ‘maar ik ben blij dat we haar niet verder hoefden te zien lijden.’

Ik knik. Mijn moeder is zeker niet alles bespaard gebleven, maar nóg erger is nu voorkomen. Haar laatste levensjaar was al zwaar genoeg. Doordat ik naast mijn ouders woon, heb ik tot driekwart jaar geleden nog samen met mijn vader voor haar gezorgd. ‘Mama gaat niet naar een verpleeghuis’, riep ik altijd. Maar toen we er ’s nachts wel zes keer uit moesten omdat ze zo onrustig was, ging het niet meer.

Ze vond het verschrikkelijk in het verpleeghuis. De spelletjes die ze deden, naar kinderliedjes luisteren, het paste niet bij haar. Ze stopte met eten en liet zich vaak vanuit haar rolstoel op de grond vallen, omdat ze dood wilde. Dat gilde ze ook steeds: ‘Ik wil dit leven niet!’

Het besluit

In april zei ze dat ze echt dood wilde en dat verbaasde me niet. We spraken in ons gezin altijd open over de dood. Mijn ouders waren allebei lid van de Nederlandse Vereniging Voor een Vrijwillig Levenseinde en vulden ooit een wilsverklaring in dat ze niet meer behandeld of gereanimeerd wilden worden bij ondraaglijk lijden. Maar mijn moeders wens leek me kansloos, want ze had dementie. Toch maakte ik een afspraak bij het Expertisecentrum Euthanasie, waar we een fijn gesprek hadden met de arts. Mijn moeder – die soms ook heldere momenten had – kon daar heel duidelijk vertellen dat ze volledig de regie over haar leven kwijt was. Dat ze niet meer kon lopen, niets meer zelf kon. Dat ze ondraaglijk leed. De arts zei: ‘Ik begrijp het en ga mijn best voor je doen.’ Na meerdere gesprekken en een multidisciplinair overleg in het centrum kreeg mama’s verzoek unanieme goedkeuring.

Gisteren was het zover. Al gaan mijn vader en ik haar erg missen, we troosten ons met de gedachte dat haar grootste wens op een mooie, respectvolle manier is uitgevoerd. Dat we haar lieten gaan was een daad van liefde. Over drie dagen is haar uitvaart, die ze zelf nog voor een deel heeft geregeld. We gaan er een mooi afscheid van maken.”

