De Dag Nadat - Mijn tweelingbroer met Down stierf

In Libelle 46 las je het verhaal van Anneke (58), wiens tweelingbroer Dik overleed. Het gemis van haar tweelingbroer met Down is voor Anneke erg groot. Zo ging het verder…

Anneke: ”Na Diks overlijden voelde ik me volkomen leeg. Dat hij er niet meer was, wist ik met mijn hoofd, maar niet met mijn hart. Mijn lieve tweelingbroer. Na zijn overlijden had hij eindelijk zijn rust, geen angst en geen pijn meer. Hij was zo bang geweest. Ondanks zijn medicatie bleef hij gillen, het ging door merg en been.

Hoewel ik verlof had, ben ik na een paar dagen toch gewoon naar mijn werk in een restaurant in een verzorgingstehuis gegaan. Thuis kwamen de muren op me af. Ik móest afleiding hebben.

De onrust is er nog steeds. Voor mijn gevoel heb ik 58 jaar voor mijn broer gezorgd en nu is het over. Dat voelt zo kaal en leeg. Het is nu een paar maanden geleden en een tijdje terug ben ik langs de huisarts gegaan om hierover te praten. Zo’n gesprek is dan fijn, het lucht even op. Maar daarna is er weer die grote leegte. Maar ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Ik moet hier doorheen – als dat ooit lukt.

Wat fijn was, waren de lieve berichten, kaarten en appjes die ik kreeg. Maar wie me misschien wel het meest getroost heeft, zijn mijn kleindochter van nu anderhalf en mijn pasgeboren kleinzoon. Zij gaven en geven kracht, liefde en pure troost.

Ik moet verder zonder mijn tweelingbroer. Gelukkig ben ik niet alleen, maar het zal kaal zijn zonder hem.

We hebben Dik in besloten kring gecremeerd, met mijn broer, zus en alle naaste familie erbij. Wat ik mooi vond, was dat de begrafenisondernemer dit gedicht speciaal voor mij voordroeg.”

‘Wat ben jij bijzonder

toen en steeds weer

je blijft een wonder

die mij inspireert

telkens weer

en doe ik mijn ogen dicht

dan voel ik hoe je me aankijkt

en naar me uitreikt

je bent mijn verleden

en mijn toekomst

je verlicht mijn pad

ik ben je zo dankbaar

dat ik jou heb gehad’

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Beeld: iStock. Interview: Christien Jansen.