De dag nadat… mijn zoon naar Canada emigreerde

Evelien (54): “Voor het eerst in weken, sinds ik hoorde dat onze middelste emigreert naar Canada om in te trekken bij zijn vriendin Poppy, heb ik goed geslapen. Waar ik me eerder zo verdrietig en verloren voelde vanwege zijn komende vertrek, voel ik nu rust. Robin is gevlogen, letterlijk.

Matthijs is al naar zijn werk en ik heb zin om me vandaag te storten op alle klussen die zich de afgelopen weken hebben opgestapeld. Want vanaf het moment dat ik wist dat Robin écht zou emigreren, liet ik alles uit mijn handen vallen. Zijn vertrek was als een stip aan de horizon, ik kon alleen nog maar daaraan denken. Terwijl ik drie maanden geleden niet eens wist dat hij de liefde had gevonden. Op een avond kondigde hij aan dat hij een leuke dame had ontmoet, een Canadese. Ze hadden een paar weken gedatet, zij was weer teruggekeerd naar haar land en hij ging tien dagen daarnaartoe om uit te zoeken of het echt iets was. Dat bleek zo te zijn. Robin kwam terug in Nederland, zei zijn kamer en baan op en trok twee weken geleden weer bij ons in. En nu is hij definitief vertrokken. Ik heb wat afgehuild de afgelopen weken. Elke ochtend werd ik wakker met een steen in mijn maag. Dat mijn kind zo ver bij ons vandaan gaat – het voelde als liefdesverdriet, het deed gewoon pijn. Terwijl ik tegelijkertijd ook heel blij was voor hem. Mijn lieve zoon, het kind om wie ik me veel zorgen heb gemaakt. Die sociaal het minst sterk is van de drie, eigenlijk geen vrienden heeft en nog nooit een vriendin mee naar huis had genomen.

Als ik onder de douche sta, zie ik ons gisteren weer op Schiphol staan. Iedereen had er speciaal vrij voor genomen. Nadat Robin zijn tas met 23 kilo aan kleding had ingecheckt, dronken we voor de laatste keer als compleet gezin koffie met elkaar. Hij draaide zich bij de douane nog een keer om, zwaaide en daar ging hij. Daarna heb ik vreselijk gehuild, net zoals de afgelopen weken. Maar vandaag zijn mijn tranen op. Streep eronder en door.

Tijdens mijn ontbijt komen appjes binnen van vriendinnen en mijn moeder die vragen hoe het met me is. Hun medeleven doet me goed. Als ik heb geantwoord dat het best goed gaat, voel ik hoe ik ervan geniet om eindelijk weer alleen thuis zijn. Dat het leven weer z’n gewone gang kan gaan. Heerlijk dat al die laatste keren, al die afscheidsetentjes met familie, vrienden, opa’s en oma’s voorbij zijn. Ik neem nog een kop thee en ga naar Robins kamer. Hup, de bezem erdoor. Al opruimend bedenk ik dat ik hier een fijne logeerkamer van ga maken. Voor Robin en Poppy en voor de andere kinderen. De tijd vliegt voorbij en door het gerommel in mijn maag zie ik tot mijn schrik dat ik me moet haasten voor mijn lunchafspraak. Vijf minuten te laat arriveer ik en natuurlijk vraagt mijn vriendin Mieke naar gisteren. Ze zegt dat ik blij moet zijn dat ik kan Facetimen, terwijl mensen het vroeger met brieven en bellen moesten doen. Ik ben meteen geïrriteerd. Dit heb ik zo vaak gehoord de afgelopen weken. Ja, natuurlijk is het waar. Maar dat contact is heel anders dan je kind ruiken, voelen, vasthouden. Mieke kan op de fiets of in de auto stappen om haar kind te zien. Gelukkig kunnen we goed praten en wordt het toch als vanouds gezellig. Veel later dan gepland nemen we afscheid. Als ik thuiskom, zie ik Matthijs’ auto al staan. We omhelzen elkaar stevig. Ik ben blij dat we elkaar hebben, hetzelfde voelen. Ik kook iets wat wij lekker vinden en tijdens het afruimen komt een Facetime-gesprek binnen. Op mijn schermpje zie ik een zielsgelukkige zoon en een stralende vriendin die ons een rondleiding door hun appartement geven. Ik zie hoe blij ze zijn, hoe leuk ze samen zijn en dat maakt een hele hoop goed. Maar lang niet alles.”

