De Dag Nadat – Onze baby overleed

In Libelle las je het verhaal over de dag nadat het pasgeboren zoontje van Jojanneke (39) overleed. Hoe is het nu met Jojanneke?

Jojanneke (39): “Vorige week is onze dochter Cathou geboren. Ze is zo knap en zo mooi! Het was natuurlijk een spannende zwangerschap met de nodige rust en controles. De datum van de geplande keizersnede heb ik gered: 38 weken en 5 dagen. Alles verliep volgens het boekje. Mentaal was het wel heel spannend voor ons, mijn man en ik zijn nooit eerder zo gespannen geweest. Onvoorstelbaar als je meemaakt dat ze zo’n mooi kindje naar buiten tillen. Er viel zo’n enorme last van ons af toen ze meteen begon te huilen, zo opgelucht waren we. Ze is geen moment meer van mijn zijde geweest, ik kon alle controles zien: ze deed haar ogen open, ze huilde, bewoog, reageerde. Ik was op een wolkje, echt waar.

Haar grote zus en broer zijn ook enorm blij en trots. Al begreep de jongste van 4,5 niet waarom we moesten huilen en had hij een broertje leuker gevonden. We genieten, maar natuurlijk missen we Loran. Ik heb last van hormonen, van kraamtranen, maar ook echt verdriet om wat er niet meer is. Dat laat ik er ook zijn. Veel mensen om ons heen zijn heel erg goed voor ons, maar we houden bezoek bewust nog een beetje af. We willen eerst even met ons gezin zijn. Maar blijdschap overheerst, we blijven niet in ons verdriet hangen.”

Interview: Caroline Griep. Beeld: iStock.