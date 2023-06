De dag nadat... onze zoon naar een zorginstelling verhuisde

Carla (68): “Nu is Jeroen echt het huis uit, is mijn eerste gedachte als ik wakker word. Ik stuur mijn 28-jarige zoon een appje met de vraag hoe zijn eerste nacht was. Zijn antwoord komt snel: ‘Heel goed!’ In gedachten zie ik hem in zijn bed liggen, onder de quilt waar ik maanden aan heb gewerkt. Uren van liefde voor mijn oudste kind zitten erin, ons wonder, geboren in het jaar waarin zijn vader en ik twintig jaar getrouwd waren.

Christien Jansen Getty Images

Al snel viel me op dat hij anders was dan andere baby’s. Extreem rustig, bijna apathisch. Hij vond het best als ik hem voedde, maar ook als ik dat niet deed. Op de lagere school liep het meteen mis, hij kon de drukte niet aan. Gelukkig ging het op de mytylschool wel goed. Van daaruit naar de mavo, met vallen en opstaan deed hij de havo en uiteindelijk zelfs het hbo. Als Jeroen iets in zijn hoofd heeft, gaat hij door roeien en ruiten. Maar het kostte veel zorg, pijn en moeite. Toen hij op zijn 21ste het label autisme kreeg, verduidelijkte dat veel. Al maakte de diagnose me niet veel uit. Ik wist al dat hij bijzonder was. Het bevestigde vooral wat we wisten: dat Jeroen weinig aankan op een dag en nauwelijks prikkels verdraagt.

Ik kleed me aan. Ik voel me net zo opgelucht als gisteren. Ongelofelijk dat onze oudste tóch een goede woonplek heeft gevonden in een fijn appartement met acht anderen met autisme. Overdag is er begeleiding en ook ’s nachts is er altijd iemand bereikbaar. Fijn voor Jeroen, maar ook voor mijn man Cor en mij, want er werd veel van ons gevraagd. Structuur is belangrijk voor Jeroen: elke dag om acht uur uit bed, aansluitend douchen, dan zijn medicatie – dag in, dag uit was ik alert.

In de keuken geef ik mijn man een kus. Ik maak staand een broodje klaar en kijk naar het huisje op ons erf, eigenhandig gebouwd door Cor. Daar heeft Jeroen de afgelopen twee jaar gewoond. Hij trok erin nadat het misging in het huis waar hij tijdens zijn studie zat. Hij wilde per se op zichzelf wonen, net als andere studenten. Hoewel we hem zo goed en zo kwaad als het ging in de gaten hielden, stond hij ineens voor de deur. Verwaarloosd, vermagerd, kapotte jas, een baard van een paar dagen en geen sokken, ondanks de vrieskou. We besloten: je komt weer bij ons wonen, maar dan op het erf.

Jeroen kreeg een baan op de Zuidas, ook daar ging het mis. Veel te druk, te veel prikkels. Van de burn-out die hij opliep, herstelde hij niet goed. Daarna ging het écht fout. Hij zag dingen die er niet waren, werd angstig, was ongelukkig. In overleg met een autisme-expertisecentrum kreeg hij een minimale hoeveelheid antipsychoticum. Daar reageerde hij zo extreem op dat hij in verwarde toestand naar de ic van een psychiatrische kliniek werd afgevoerd.

De laatste plek waar je als autist wilt zijn. Onze zoon veranderde in een angstig hoopje mens. Ik krijg weer tranen in mijn ogen als ik eraan denk. Hij was net een beetje hersteld toen het telefoontje kwam: een dorp verderop was een nieuwe woonunit geopend voor autistische jongvolwassenen met een normaal IQ, was dat iets voor Jeroen? Hij stond immers al jaren ingeschreven. Samen gingen we kijken, het voelde meteen goed. Na de lunch fiets ik de acht kilometer naar Jeroens nieuwe woonplaats, ik moet zien hoe het met hem gaat. In zijn gezellige kamer kijkt hij me tevreden aan. Ik zie dat het goed gaat met hem, dat hij op zijn plek is. Weer voel ik wat kilo’s van me af vallen. Mijn zoon, die ontzettende lieverd, goudeerlijk en behulpzaam, maar zo kwetsbaar in zijn vertrouwen in anderen. Het ijs is nog dun, maar dit is een fantastische stap.”

Benieuwd hoe het nu met Jeroen (28) gaat? Dat lees je hier.