De Dag Nadat - mijn psychisch zieke man mij verliet

In Libelle 4 las je het verhaal van Roos (69), die door haar man werd verlaten na een relatie van 25 jaar. Hij was er door zijn psychische ziekte van overtuigd dat Roos hem bedroog. Lees hier hoe het verderging.

Roos: “Onze scheiding is heel snel gegaan. Al de volgende dag had Jos zich ingeschreven voor een huurwoning en binnen zes weken was hij het huis uit. We vroegen de scheiding online aan en binnen vijf weken was het officieel. Ik leefde al die tijd in een roes, kon nog steeds niet geloven wat er allemaal gebeurde.”

De kinderen

“Ik vond het afschuwelijk om mijn kinderen te moeten vertellen dat hun stiefvader en ik uit elkaar gingen en ik heb het er nog steeds erg moeilijk mee. Zijn beschuldigingen zijn zo vernederend geweest. Het ergste vind ik dat ik nooit meer iets van zijn kinderen heb gehoord. Ze geloven hun vader, die beweert dat ik hem heb bedrogen. Dat hij ziek is, en waanbeelden heeft, gaat er bij hen niet in. Ik had altijd een goede band met mijn stiefkinderen, heb er tien jaar lang opgepast, en nu willen ze niets meer van me weten. Dat doet pijn.”

Meer vrijheid

“Gelukkig begin ik langzaam maar zeker ook lichtpuntjes te zien. Ik hoef me niet meer te laten leiden door zijn achterdocht. Ik kan weer eens uitgebreid koffiedrinken met een vriendin zonder dat ik op mijn horloge hoef te kijken. Voorheen zorgde ik er altijd voor dat ik geen minuut later thuiskwam dan afgesproken, anders waren de poppen aan het dansen. Ik doe nu meer dingen die ik zélf leuk vind. Maar nog altijd steekt het als ik denk aan hoe het ook had kunnen zijn.”

Interview: Krista Izelaar. Beeld: iStock