De Dag Nadat - ik voor de tweede keer mijn streefgewicht bereikte

In Libelle 3 las je het verhaal van Amanda (31), die na haar deelname aan het afvalprogramma Obese 75 kilo is afgevallen en uiteindelijk haar streefgewicht bereikte. Lees hier hoe het verderging.

Amanda: “Ik ben nog een paar kilo afgevallen en weeg nu 75 kilo. Bij dit gewicht voel ik me prettig. Mijn focus ligt nu niet meer op afvallen, maar op spieropbouw. Ik wil mijn lichaam wat sterker maken: spiermassa erbij, vetmassa eraf. Ook mentaal wil ik sterker worden. Daarom ben ik begonnen met yoga en meditatie. Ik wil er alles aan doen om een terugval te voorkomen.”

Motivatie

“Vrienden en familie vroegen me hoe ik dit volhoud en wat me motiveert. Om elkaar te steunen, zijn we een app-groep begonnen waarin we weekmenu’s en gerechten delen. In de groep is iedereen op mijn manier aan het afvallen. Ik inspireer nu anderen, dat had ik nooit gedacht. Mijn kinderen betrek ik er niet bij. De haat-liefde verhouding die ik altijd heb gehad met voeding, wil ik niet op hen overbrengen. Wel durf ik nu weer strakkere kleding aan te trekken, in plaats van grote, wijde, donkere broeken en truien.”

Uitstraling

“Laatst kwam ik in een vrolijk gekleurd jurkje naar beneden en riep mijn peuterzoon: ‘Mama, wat ben je mooi!’ Dat heeft niets te maken met hoeveel ik weeg, maar alles met wat ik uitstraal. Ik heb hem opgetild en geknuffeld, zo’n opmerking is goud waard. Ook op straat valt het mensen op dat ik weer veel ben afgevallen. Natuurlijk vind ik dat fijn om te horen. En toch heb ik de neiging vooral vooruit te kijken, naar wat ik allemaal nog meer wil. Mijn man Evan heeft dat goed door, hij dwingt me stil te staan bij wat ik heb gepresteerd. Want dat is heel wat.”

Interview: Yvonne Brok, Beeld: iStock