De Dag Nadat - Mijn vriendin vertelde wie haar nieuwe liefde is

In Libelle 44 las je het verhaal van Bowine (45), die van haar beste vriendin Ella hoorde dat zij een relatie had met Bowine’s jeugdliefde Matthijs. Hoe ging het verder?

Bowine: “Inmiddels zijn Ella en Matthijs alweer een jaar samen. En het went. Met zijn vieren zijn we zelfs goede vrienden geworden. Om heel eerlijk te zijn heb ik nog steeds gevoelens voor Matthijs, al zijn ze minder heftig geworden. Aan Ella heb ik dat nooit verteld, maar Matthijs heb ik weleens aangesproken. ‘Heb ik het me allemaal verbeeld?’, vroeg ik hem. ‘Dat je zo enorm met mij zat te flirten?’ Hij moest me gelijk geven. Hij bekende dat-ie mij heel erg leuk vond, maar al snel doorhad dat het kansloos was omdat ik heel erg bezet was. Daar moest ik hem gelijk in geven, maar ik heb hem wel eerlijk gezegd dat het pijn deed toen hij mijn beste vriendin koos. ‘Maar jij blijft altijd mijn kuikentje’, zei hij plagerig. Kuikentje is het koosnaampje dat hij vroeger voor mij gebruikte. Als Matthijs zoiets zegt, voel ik me weer helemaal week worden. Het liefst zou ik hem dan de kleren van het lijf rukken, eerlijk is eerlijk. Maar het kan gewoon niet, punt. Ik hou van mijn man Stef en van mijn vriendin Ella, en ik zou veel te veel kapot maken als ik mezelf zou openstellen voor Matthijs.”

Interview: Krista Izelaar.