De dag nadat... we in relatietherapie gingen

De meiden, denk ik, als ik het bed opmaak. Ik mis hun levendige aanwezigheid. Vorig jaar zijn ze op kamers gegaan, sindsdien is het stil in huis. En saai. Als ze een weekendje thuis zijn, is het gezellig, maar doordeweeks is het meestal het tegenovergestelde. ’s Avonds na ons werk zitten we met een bord eten op de bank voor de buis. Nou ja, ik kijk tv, Alex kijkt vooral op zijn mobiel. Sinds hij voor zichzelf is begonnen in de beleggingswereld, draait zijn leven vooral om aandelen, opties en obligaties. Hij volgt nog net niet dag en nacht de ontwikkelingen op de beurs, maar het scheelt niet veel. Bij dalende koersen is hij dagenlang uit zijn humeur. Daar word ik dan chagrijnig van. Ik erger me steeds vaker aan zijn doen en laten en dat flap ik eruit, waardoor hij weer kribbig op mij reageert. We kibbelen als kleine kinderen en de gespannen sfeer maakt me doodmoe. Uit wanhoop riep ik laatst dat ik het op deze manier niet meer uithoud: we doen nooit meer iets leuks, hebben geen plezier meer samen en al maanden geen seks. Totaal onverwacht opperde hij dat we misschien met iemand moeten gaan praten. Ik wist niet wat ik hoorde. Stelde hij voor om in therapie te gaan? Nooit gedacht dat hij serieuze stappen wilde ondernemen om onze relatie te redden. Ein-de-lijk kwam er iets positiefs van zijn kant. We hebben de volgende dag samen gegoogeld naar de mogelijkheden. Emotionally Focused Therapy kwam naar voren als meest effectieve vorm van relatietherapie. De afspraak met een EFT-coach was snel gemaakt.

Gisteravond was de eerste sessie. Bij binnenkomst stonden er twee stoelen tegenover elkaar, de stoel van de therapeute stond er schuin naast. Automatisch schoven we onze stoelen naast elkaar zodat we in een driehoek zaten. We kwamen met haar praten over onze situatie. Toen ze mij vroeg hoe ik onze relatie zag, stak ik meteen van wal over alles wat ik moeilijk vond aan Alexanders gedrag. ‘Stop even’, zei ze. ‘Zet de stoelen maar weer tegenover elkaar. Het is de bedoeling dat je tegen je man praat, niet tegen mij, ik ben er om jullie te begeleiden. Jullie moeten met elkáár het gesprek aangaan. Zonder de ander in de rede te vallen, zonder boos te worden. Het is goed om te zeggen wat je dwarszit, maar het is net zo belangrijk dat je vertelt wat je positief vindt.’

Deze opdracht kregen we mee als huiswerk: elke dag een halfuurtje tegenover elkaar gaan zitten, waarbij ieder een kwartier mag spuien zonder dat de ander commentaar levert of kwaad wegloopt. Thuis hebben we kort nagepraat. We hadden beiden een goed gevoel over de eerste sessie: blijkbaar kunnen we het soms tóch met elkaar eens zijn.

Alex is al naar kantoor. Eigenlijk had ik geen vrij hoeven nemen van mijn werk, denk ik. Uit voorzorg voor het geval ik tijdens de therapie misschien zou moeten huilen en vandaag uitgeput zou zijn, had ik dat wel gedaan. Maar het gebeurde niet. Ik voel me zelfs beter omdat ik mijn hart heb kunnen luchten. Met een cappuccino nestel ik me op de bank. Facebook toont een herinnering op mijn telefoon: Barcelona, tien jaar geleden. Ons eerste tripje zonder kids. Ik zie foto’s van twee stapelverliefde mensen in slow motion voorbijkomen. Nu moet ik wél bijna huilen. Gaan we dit gevoel voor elkaar terugvinden?”

