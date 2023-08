De dag nadat... we ineens allebei werkloos werden

“Hoewel ik laaiend enthousiast ben over onze plannen, lijkt het me beter om er pas over te praten als onze ideeën concreter zijn. Weer thuis zet ik zingend koffie en gaan mijn man Frank en ik aan tafel zitten om ons plan te bespreken. Heel gek, twee dagen geleden wist ik bij wijze van spreken nog van niets, nu heb ik kriebels in mijn buik van opwinding.

Gisteren stuurde ik mijn ontslagmail naar mijn baas. Na een burn-out en re-integratie, wist ik dat het niet mijn droombaan was. De hele dag op kantoor zitten is gewoon niets voor mij. Frank en ik spraken af dat ik een tijdje zou stoppen met werken en thuis zou blijven met onze baby Isabelle. Met twee oudere zoons Cas en Hidde uit mijn eerdere relatie, is ons huishouden best druk. Zonder mijn salaris moet het financieel net kunnen, dachten we. Frank werkt als vrijetijdscoördinator bij een zorginstelling. Hij organiseert activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking, een doelgroep waar zijn hart naar uitgaat. Gisteren had hij er een functioneringsgesprek, toevallig op dezelfde dag dat ik mijn ontslag indiende. ‘Als jij nou maar kunt blijven’, grapte ik nog. ‘Anders zitten we straks als twee werklozen thuis.’ ‘Natuurlijk,’ stelde hij me gerust, ‘anders had ik het toch allang gehoord.’

Net nadat ik mijn ontslagmail had verstuurd, ging de telefoon: Frank. ‘Mijn contract is niet verlengd’, zei hij plompverloren. ‘Ik heb geen baan meer.’ Wát? Ik was verbouwereerd. Allebei zonder werk, wat nu? ‘Rijd voorzichtig’, zei ik toen Frank zei dat hij meteen naar huis kwam. ‘We hebben het er zo verder over.’

Even was ik compleet uit het veld geslagen. Toch zag ik ook meteen een kans. Hoe vaak riep ik niet: ik wil altijd een vakantiegevoel hebben? En: ik wil niet meer hoeven vragen wanneer ik vrij mag zijn? Ooit studeerde ik toerisme, het organiseren van reizen was altijd een droom. Wat als Frank en ik samen leuke reizen zouden gaan organiseren voor mensen met een beperking? Het idee kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Vorig jaar namen we vijf mensen met een verstandelijke beperking een week mee op vakantie. Dat pakte geweldig uit. Deze mensen zijn zo puur, zo vol liefde, ik kreeg er ontzettend veel energie van.

Ik zat aan tafel voor het raam toen Frank kwam aanrijden. Met hangende schouders liep hij naar ons huis en binnen deed hij zijn verhaal. Bij de organisatie waar hij werkte bleken ze voor zijn functie mensen nooit langer dan twee jaar in dienst te houden. Je krijgt dus geen vast contract na twee keer een jaarcontract, iets wat hij niet wist. Hij was bang dat ik over de rooie zou gaan, vertelde hij. Verbaasd keek hij naar mijn vrolijke gezicht. ‘Maar Frank, we zijn vrij!’ riep ik. ‘We gaan voor onszelf beginnen!’ Snel pakte ik de champagne die ik al had klaargezet. ‘Laten we proosten op ons nieuwe leven met altijd een vakantiegevoel!’

Vandaag zitten we nog steeds in die positieve flow. Tijdens de koffie krijgt ons plan steeds vastere vormen. We willen een stichting oprichten die FrankLin gaat heten, afgeleid van onze namen. Frank pakt zijn laptop erbij en checkt of de domeinnaam nog vrij is. Die blijkt beschikbaar, alsof het zo moest zijn. ‘Die is voor ons!’ roep ik. Frank kijkt me met glimmende ogen aan. ‘Dus we gaan er echt voor, Lin?’ vraagt hij. ‘Meteen vastleggen’, zeg ik enthousiast. Hoe weet ik nog niet precies, maar we gaan het gewoon doen. Wij kunnen hier een succes van maken.”

Benieuwd naar wat er verder gebeurt met Linda? Lees het hier.