De Dag Nadat - mijn man bekende dat hij al een maand geleden was ontslagen

Hier kun je lezen hoe het verder ging met Danielle, wiens man bekende dat hij al een maand ontslagen was.

Danielle (54): “Gelukkig heeft Harm inmiddels weer werk gevonden. Uiteindelijk heeft hij twee maanden thuis gezeten. We hebben die periode gebruikt om aan onze relatie te werken. We zijn in therapie gegaan en die heeft ons gelukkig laten inzien dat we nog heel veel van elkaar houden. Harm en ik hebben alles op tafel gegooid wat ons dwarszat. We moesten weer met elkaar leren communiceren. Ik begrijp nu ook beter waarom hij me destijds niet had verteld dat zijn contract niet werd verlengd. Ik zie nu in dat ik me soms gedraag als zijn moeder. Verwijtend, veroordelend.

Ik kan niet zeggen dat we nu nooit meer problemen hebben, we botsen nog steeds weleens, maar ik weet zeker dat hij nu nooit meer zoiets groots voor mij zal verzwijgen. Inmiddels vind ik het fijn dat we weer met zijn tweeën in huis zijn, zonder onze dochters. We hebben weer meer tijd voor elkaar en voor onszelf. En Harm heeft vorige week te horen gekregen dat hij een vast contract krijgt, dus dat is ook een hele geruststelling.”

Interview: Krista Izelaar. Beeld: iStock.