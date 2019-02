De Dag Nadat - ik hoorde dat mijn vader niet mijn echter vader is

Hier kun je lezen hoe het verder ging nadat Jeanette hoorde dat haar onlangs overleden vader niet haar biologische vader was. Ze bleek te zijn verwekt door de directeur van de school waar haar moeder destijds werkte. Inmiddels heeft ze haar echte vader ontmoet. “Ik vond het bijzonder om dingen van mijzelf in hem te herkennen.”

Jeanette (51): “Inmiddels ben ik blij dat ik de waarheid ken. Ik heb mijn biologische vader twee maanden geleden voor het eerst ontmoet, een half jaar na het gesprek met mijn tante. Via de school waar mijn moeder en hij elkaar hebben leren kennen, kon ik zijn adres opsporen. Jan blijkt een heel aimabele man van tachtig te zijn, die nog erg goed bij de tijd is. Hij wist van mijn bestaan, maar had het verzoek van mijn moeder om afstand te bewaren altijd gerespecteerd. In de eerste paar jaren na mijn geboorte hoorde hij weleens via-via iets over mij. Maar toen hij verhuisde naar de andere kant van het land, had hij besloten het daarbij te laten. Wel heeft hij nog vaak aan mij moeten denken, vertelde Jan. En dat ontroerde me. Zelf kreeg hij ook een gezin met vier kinderen. Ik vond het bijzonder om dingen van mijzelf in hem te herkennen, zijn lach is precies hetzelfde. Ook blijken we allebei enorm van de natuur te houden, misschien is dat genetisch. Inmiddels ben ik vooral ontzettend dankbaar dat ik mijn hele leven zo’n lieve vader heb gehad. En dat ik nu na zijn dood, Jan heb mogen ontmoeten. Mijn moeder heb ik kunnen vergeven. Ik begrijp best dat ze geen slapende honden wilde wakker maken. Het ís nogal een geheim. De foto van mijn biologische vader op zijn scheidsrechtersstoel hangt inmiddels bij mij thuis op het prikbord. Het is zo’n vrolijke foto dat ik er blij van word. En in geheimen heb ik geen zin.”

Interview: Krista Izelaar. Beeld: iStock