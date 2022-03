Vervolg: de dag nadat... de gynaecoloog de donorvader van mijn kind bleek te zijn

Lees hier hoe Hanna (61) zich voelde nadat ze twee jaar geleden hoorde dat haar behandelend arts de zaaddonor van haar zoon bleek te zijn.

“Toen bekend werd dat er heel veel matches waren met Wildschut, stelde het Isala in Zwolle, voorheen Sophia Ziekenhuis, een onderzoek in. Ook organiseerden ze een bijeenkomst voor kinderen en hun ouders. Gespannen ging ik mee. Het was ongelooflijk: overal waar ik keek, zag ik jonge mensen die op elkaar leken. Sommigen wisten het nog maar net, anderen waren al wat langer op de hoogte. Ook voor de ouders was de schok groot, zeker bij stellen die dachten dat bij de fertiliteitsbehandeling eigen zaad was gebruikt.

Taboe

Sander heeft inmiddels ruim vijftig halfbroers en -zussen. We zijn nu twee jaar verder, maar ik merk dat het bij vlagen zijn leven beheerst. Waar eindigt dit? Het was voor mij de reden om mijn verhaal in Libelle te delen. Ik vind dat er meer aandacht moet komen voor de impact die dit op kinderen en ouders heeft. Toch deel ik mijn verhaal anoniem. Want hoewel ik inmiddels nog een vriendin in vertrouwen heb genomen, vind ik het nog altijd moeilijk om er open over te zijn. Het was toen de jongens geboren werden een taboe, en dat is het nog steeds. Ik wil gewoon niet dat er achter onze rug om wordt gepraat.

Donorvader

Of dokter Wildschut ook de donorvader van mijn jongste zoon Pim is, weten we niet. Pim wil, ook na de ontdekking van zijn broer, niet op zoek naar antwoorden. Dat respecteer ik. Wel hoop ik dat kinderen en ouders die deze vragen wél hebben, zich melden. Niet alleen omdat het – in tegenstelling tot wat we vroeger dachten – belangrijk is om te weten van wie je afstamt, maar ook om te voorkomen dat er relaties ontstaan tussen verwanten.

Zachtaardig

Je hoort weleens dat gynaecologen die hun eigen zaad gebruikten, narcisten moeten zijn. Dat ze zichzelf zo fantastisch en intelligent vonden dat ze dachten dat het een cadeau was om van hen een kind te krijgen. Ik herinner me dokter Wildschut zo niet, hij was juist een heel zachtaardige man. Ik denk dat hij het gewoon praktisch vond en zijn patiënten wilde helpen. Het DNA-onderzoek was in die tijd nog niet zo ver, hij heeft waarschijnlijk gedacht: ze komen er nooit achter.”

De namen in dit interview zijn om privacyredenen gefingeerd.