Vervolg: De dag nadat... een auto ons huis binnenreed

“Het ongeluk gebeurde op een woensdag. Toen ik maandag terugkwam van de huisarts, stond er een grote bos bloemen bij de achterdeur, afkomstig van de bestuurder van de auto die vroeg of hij langs mocht komen om persoonlijk zijn excuses aan te bieden. We moesten er even over nadenken, maar hij mocht komen want we wilden zijn verhaal wel horen. De volgende dag kwam hij op de koffie. Hij was heel stilletjes, ik voelde dat hij nerveus was. Hij kon zich niets herinneren vanaf het moment dat hij die avond thuis weg was gereden. Of hij te veel gedronken had, weten we nog steeds niet, al zei hij wel dat hij een paar biertjes op had. Ik ben blij dat hij is langsgekomen en heb er een goed gevoel aan overgehouden. Toen ons dit tien jaar geleden overkwam, hebben we de bestuurder niet meer gezien. Op deze manier konden we het beter een plek geven.

Maand gips

De artsen in het ziekenhuis dachten dat mijn voet gekneusd was, maar de fysio vertrouwde het niet. Uit een CT-scan bleek inderdaad dat er meer aan de hand was, een pees in mijn voet had een stukje bot van mijn middenvoetsbeentje meegetrokken. Ik heb een maand in het gips gezeten. We zijn nu zes maanden verder en ik heb fysiek nog steeds last van het ongeluk. Vooral mijn voet, schouder en heup doen pijn. Het kan nog wel een jaar duren voor ik helemaal de oude ben, weer kan wandelen, mijn vrijwilligerswerk kan oppakken en weer kan tennissen. Mentaal heeft het ongeluk ook grote impact gehad. Het hielp dat ik er veel over heb kunnen praten. Mensen waren natuurlijk benieuwd wat er gebeurd was en ook de gesprekken met de praktijkondersteuner van de huisarts hebben geholpen.

Aanbouw

Met de provincie hebben we een goed gesprek gehad over de weg, ze hebben een plan gemaakt om deze veiliger te maken. Toch ga ik niet meer in de woonkamer zitten. Het huis is gerenoveerd, maar we hebben aan de voorkant een berging gemaakt. Binnenkort beginnen we met een aanbouw aan de achterkant. Daar komt de woonkamer, zodat ik in alle rust op mijn stoel kan zitten.”