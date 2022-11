Vervolg: de dag nadat... er twee pleegkinderen bij ons kwamen wonen

Renate en haar man vingen met spoed twee pleegkinderen op.

Christien Jansen Getty Images

Renate (48): “Natuurlijk ben je je ervan bewust dat je bij spoed-uithuisplaatsingen snel moet schakelen maar dit was wel héél kort dag. Toch kwam er ook een soort rust: je bent steeds aan het wachten en nu was het dan zo ver. Maar die avond en ook de dagen erna dachten Maarten en ik weleens: waar zijn we aan begonnen? Het is wel een grote verantwoordelijkheid, om ineens voor twee kleintjes te moeten zorgen.

Verwaarlozing

Dit ging om een spoeduithuisplaatsing maar omdat ik niet wil dat dit verhaal herkenbaar is, vertel ik niet wat er is voorgevallen. In elk geval niets met fysieke mishandeling, maar bij deze meisjes was wel duidelijk sprake van verwaarlozing. Al de eerste dag viel het me op dat de kinderen totaal anders reageerden dan alle andere kinderen die ik meegemaakt heb. Ze konden niet tekenen, het concept ‘verhaaltjes lezen’ kenden ze niet. En ondanks hun zeven en vijf jaar brabbelden ze met elkaar of ze twee, drie jaar waren en hadden ze een taalachterstand. Wat onder meer gebeurt als er niet veel met je gepraat of voorgelezen wordt.

Het bedplassen heeft lang geduurd, ook dat vond ik vreemd. De verklaring kwam veel later: het bleek dat ze thuis altijd een luier droegen ’s nachts – kinderen van die leeftijd die ’s nachts nog een luier dragen, dat was nooit in me opgekomen. Ook bedrituelen kenden ze niet. Als ik Kelly en Shannon naar bed bracht, gingen ze direct liggen met hun ogen dicht. Het idee van een verhaaltje voorgelezen te krijgen, nog even te stoeien of een gebedje te zingen, kenden ze helemaal niet. Wel vonden ze het duidelijk al heel snel leuk en gingen ze bij het verhaaltje lekker tegen me aan zitten.

Zelfregulerend gedrag

Wat doodvermoeiend was, was het zelfbepalend gedrag dat Kelly en Shannon vertoonden; gedrag dat kinderen gaan vertonen als ze geen sturing krijgen. Onze eigen kinderen wisten bij veel dingen dat Maarten en ik die bepaalden en dat zij daar niets over in te brengen hadden. Hier waren we doorlopend in gevecht met kinderen die alles zélf wilden bepalen omdat ze dat zo gewend waren. Waarbij ze elkaar ook nog doorlopend in de haren zaten. Wilde de een links, dan wilde de ander rechts. Vooral voor Shannon was het lastig met haar grote zus die heel bepalend en dominant was. Daarom was het fijn als Kelly naar het weekend-pleeggezin was waar ze voor de uithuisplaatsing ook al naartoe ging. Dan zagen we Shannon helemaal opbloeien.

Gebruiksaanwijzing

De meisjes hadden op de dag van de uithuisplaatsing een soort boekje gekregen met foto’s van ons, het kamertje dat ze kregen, wie wij waren. Er was verteld dat hun papa en mama grotemensenproblemen hadden en dat ze die moeten oplossen voordat zij weer in huis komen wonen. Eindeloos hebben we in dat boekje gekeken en er met hen over gepraat. Het is heel belangrijk dat kinderen niet de schuld bij zichzelf gaan zoeken bij zo’n ingrijpende gebeurtenis. In eerste instantie zouden de meisjes een kleine maand bij ons logeren, uiteindelijk zijn het vier maanden geworden.

Terug naar huis

Uiteindelijk bepaalde de rechter dat de meisjes weer terug zouden gaan naar hun ouders, er zou veel externe hulp komen. We waren blij voor de kinderen maar het was ook moeilijk. Vooral ook omdat Shannon enorm was opgebloeid in die paar maanden. Shannon die nooit ook maar één traan gelaten had in de hele periode, huilde hartverscheurend toen ze hoorde dat ze terugging naar haar ouders, het sneed ons door de ziel.

Dat de meisjes terug zijn bij hun ouders, daar hebben Maarten en ik vrede mee. We hebben hen een aantal keer ontmoet en zien dat zij echt van die kinderen houden. Ik gun het ze zo dat ze het gaan redden. Voor Kelly is er veel hulp omdat zij, zo blijkt inmiddels, behoorlijk verstandelijk gehandicapt is – iets wat je niet een-twee-drie ziet. Voor Shannon is er nauwelijks hulp, daarom zijn we heel blij dat zij om het weekend bij ons is. Ze is altijd heel blij als ze komt, is dol op knuffelen, houdt ervan voorgelezen te worden en is vaak aan het zingen als ze aan het spelen is. Ik ben blij dat we contact kunnen houden, haar kunnen blijven volgen en nog steeds een pleisterplaats voor haar kunnen zijn.

En ja, inmiddels staat ons huis opnieuw open voor een kind dat een tijdelijk onderdak nodig heeft. We zijn blij dat we dit kunnen doen.”