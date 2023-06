Vervolg: de dag nadat... ik aangifte deed van stalking

De politie vond het bewijs te mager dat Suzie werd gestalkt door haar ex. Om erger te voorkomen, schakelde haar zoon het tv-programma Zeeman confronteert in.

Suzie (50): “Zeeman confronteert heeft mijn ex Jan een jaar lang gevolgd. De programmamakers kwamen erachter dat hij onder mijn auto een tracker had bevestigd. Zo wist hij dus altijd precies waar ik was. Uiteindelijk hebben ze hem op heterdaad betrapt toen hij mijn banden let stak, terwijl ik een date had. Presentator Thijs Zeeman sprak Jan aan, maar hij ontkende alles. Hij zei dat hij allang gestopt was met zijn acties, daarna reed hij met gierende banden weg. De inmenging heeft wel geholpen: Jan viel me daarna niet meer lastig. Ik heb er dan ook geen politiezaak meer van gemaakt. Hij was genoeg gestraft doordat hij uitgebreid op tv was geweest, vond ik.”

Heel veel spijt

“Tijdens de opnames van het programma mocht ik geen contact hebben met Jan. Vijf maanden nadat het stalken was gestopt, was ik nieuwsgierig hoe het met hem ging. Ik stuurde hem een berichtje, kreeg meteen een reactie en we spraken af om het uit te praten. Tijdens dat gesprek zei Jan dat hij ontzettend veel spijt had van wat hij had gedaan. Toen hij zowel mij als zijn werk kwijt was, lag zijn leven in puin en raakte hij geobsedeerd door mij. Zeker toen ik weer ging daten. Hij was ontzettend lief tijdens dat gesprek en ik kreeg medelijden met hem. Op mijn aanraden zocht Jan daarna hulp. Hij snapte zelf ook dat het niet normaal was wat hij had gedaan. Dankzij de therapie ging hij inzien waarom hij zo had gereageerd op onze breuk.”

Weer verliefd

“Toen ik zag dat Jan echt veranderd was, werd ik opnieuw verliefd op hem. Lang verhaal kort: sinds vijf maanden zijn we weer samen. Helaas wil mijn oudste zoon daar niks mee te maken hebben, hij wil mij voorlopig niet zien. Dat doet me verdriet, maar hij woont al een tijd op zichzelf en heeft een eigen leven. Mijn middelste zoon zegt: ‘Prima, als ik Jan maar niet hoef te zien.’ Mijn dochter Indy zegt: ‘Als jij maar gelukkig bent.’ Stiekem denk ik soms wel: als Jan me maar niet opnieuw gaat stalken als het ooit weer misloopt tussen ons. Maar dat is voor mij geen reden om toch bij hem te blijven als ik eigenlijk niet met hem verder wil.”