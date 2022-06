Violeta (44): “Dat ik heb leren lezen en schrijven, is een lifechanger voor me geweest. Ik hoop van harte dat als er iemand is die hoort van mijn verhaal, hij of zij de moed vindt om dezelfde stappen te nemen als ik. Omdat ik weet hoe veel beter je leven wordt als je niet meer hoeft te leven met laaggeletterdheid.

Christien Jansen Getty Images

Voor ik begon met de taalles zei ik wel honderd keer per dag sorry. Ik had het niet eens door, totdat mijn lerares Romana me erop wees. Ze zei: ‘We gaan er niet alleen voor zorgen dat je leert lezen en schrijven, we gaan er ook aan werken dat je zelfverzekerder wordt’. Precies dat is gebeurd. Romana heeft een grote rol gespeeld in dit verhaal. Bij haar voelde ik: ik ben goed zoals ik ben. Ik weet nog dat ik bij de intake allemaal woorden voor haar op moest schrijven. Volgens mij was alles fout, maar het gaf niets, daardoor kon ze zien wat mijn niveau was. Wat ik me herinner van de eerste les, is dat ik leerde: lange klanken hebben pech, ik haal een letter weg. Bijvoorbeeld: ik loop, maar wij lopen. Dan verdwijnt een ‘o’.

Lezen gaat nu veel vloeiender. Daarnaast heb ik van Romana geleerd dat ik niet vluchtig moet lezen, maar juist geconcentreerd, zodat ik echt begrijp wat er staat. Helaas moet ik opbiechten dat ik nog steeds een beetje lui ben met lezen. Ik heb altijd smoesjes waarom ik het niet zou doen. Maar ik kán het nu wel. Soms krijg ik tips van Romana; ga dat en dat maar lezen. Netnieuws is een site om te oefenen met lezen en schrijven. Ook heb ik laatst een boekje gelezen van een medecursist uit mijn klas die had beschreven hoe het voor hem was geweest, welke problemen hij allemaal tegenkwam doordat hij laaggeletterd was. Dat boek, Het leven van Irene en Toon, vond ik geweldig. Ik heb het helemaal uitgelezen en daarna kreeg ik een berichtje van Romana hoe trots ze op me was, zo leuk.

Dat ik door naar school te gaan heb gekozen voor mezelf, merkt iedereen in huis. Ik zit beter in mijn vel. Ik was al een positief persoon, maar ben nu nog positiever en blijer. Dat ik naar school ging, mijn probleem aanpakte, gaf me het gevoel: het kan me niet schelen wat anderen vinden. Ik pak mijn probleem aan en stop met de schaamte. Alsof iemand met een toverstokje over mijn leven heeft gezwaaid. Daarnaast is het leven een stuk relaxter, omdat ik dingen nu kan vergeten. Ik heb ze immers opgeschreven, dus ik kan ze terugvinden. Toen ik dat niet kon, was ik nooit ontspannen, want ik mocht niks vergeten. Nog elke dag ben ik blij dat ik daar vanaf ben.”

