Vervolg: De dag nadat... ik bijkwam tijdens de operatie

Madeleine (45) werd wakker tijdens een operatie en dat is haar niet in de koude kleren gaan zitten.

Madeleine (45): “Omdat ik mijn verhaal amper aan anderen vertelde, begrepen mensen niet wat er opeens met me aan de hand was. Begrijpelijk natuurlijk. Ik wilde er niet over praten, omdat het voor mij té onrealistisch klonk. Nu weet ik dat dit veel vaker voorkomt. In Nederland wordt gemiddeld elke twee weken een patiënt wakker op de operatietafel, terwijl de chirurg nog aan het werk is. Ik schrok me een ongeluk toen ik dit hoorde, maar het was ook een bevestiging: zie je wel, ik beeld het me niet in, ik ben niet gek. Ik ben blij dat de chirurg mij serieus nam en bij de controle uitgebreid de tijd nam voor mijn verhaal. Hoe dit heeft kunnen gebeuren, is hem ook nog altijd een raadsel. Dat is precies wat me zo bang maakt. Wat als ik ooit weer onder het mes ga? Wie zegt dat me dit niet nog eens overkomt?

Hoge prijs

De impact van dit korte ontwaken tijdens de narcose was groot. Ik sliep een jaar lang slecht en droomde vaak dat ik helemaal verlamd was. Badend in het zweet werd ik dan wakker. Het is heftig om mee te maken dat je opgesloten bent in je lijf en dat niemand dat in de gaten heeft. In het dagelijks leven voelde ik me gestrest, waardoor ik emotioneel was en snel in huilen of woede kon uitbarsten. Mijn concentratie nam af door het slechte slapen. ‘Ik raak je kwijt’, zei mijn man Robert op een dag. Hij had gelijk. Ik was al een tijd mijn oude zelf niet meer. Wat dat betreft was de prijs voor een strakkere buik veel en veel te hoog. Wat heb je aan een mooier lichaam als je totaal niet meer lekker in je vel zit? Ik had nooit kunnen bedenken dat dit zou gebeuren. Aan de andere kant wist ik natuurlijk dat aan elke operatie, hoe onschuldig ook, risico’s zijn verbonden.

Traumatherapie

Ik vond dat ik me eroverheen moest zetten, er gewoon niet meer aan moest denken. Maar de nachtmerries bleven terugkomen. Traumatherapie heeft me uiteindelijk geholpen. Ik kan het er nu over hebben zonder paniek te voelen. De nachtmerries zijn verleden tijd, waardoor slaap ik veel beter. Er is één ding waar ik wel bang voor blijf en dat is om ooit weer geopereerd te worden. Dat wil ik nooit, maar dan ook nooit meer. Ook hoop ik dat mijn man of dochter nooit een operatie hoeven te ondergaan. Wat mij is overkomen op de operatietafel wens ik niemand toe.”