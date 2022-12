Vervolg: de dag nadat... ik de as van mijn overleden man uitstrooide

Dorothy strooide de as van haar levensgenieter van een man uit nadat hij plotseling was overleden.

Dorothy (64): “Nadat Jaaps as was uitgestrooid, kon ik ineens stappen maken. Ik zocht zijn kast uit en gaf de mooiste kledingstukken aan vrienden. Dat was nu makkelijker om te doen, omdat ik gehoor gaf aan zijn laatste wens. Niet dat hij wist dat hij zo jong zou overlijden, maar we spraken weleens over wat we wilden na onze dood. Het voelt goed dat ik het kon doen zoals hij verlangde.

Loslaten

Pas na zijn dood ontdekte ik dat hij mij als zijn partner heeft aangemerkt in zijn nabestaandenpensioen, terwijl we niet eens getrouwd waren. Daar ben ik hem dankbaar voor, want nu ben ik financieel onafhankelijk.

Na Jaaps dood had ik in het ziekenhuis een uitgebreid gesprek met de cardioloog. Ik wilde het verhaal compleet hebben en voelde me schuldig dat ik niet eerder een ambulance belde. Dat was omdat Jaap het niet wilde, maar ook omdat we na onze wandeling een wijntje op het balkon dronken en Jaap zei dat hij zich alweer een stuk beter voelde. Volgens de cardioloog had ik het niet kunnen weten. Hij vertelde dat als iemand in zo’n situatie gaat overgeven, het eigenlijk al te laat is. Dan is een deel van het hart al afgestorven. Na dat gesprek kon ik het loslaten. Dat moest ook, anders maakte ik mezelf er helemaal gek mee.

Goede vrijdag

Ik heb alles zelf geregeld. Ik belde iedereen persoonlijk op om te vertellen dat Jaap was overleden. Ik wist precies wat voor tekst er op de kaart moest komen, samen met een geschilderd portret van hem. Het ging allemaal vanzelf, op gevoel. Op Goede Vrijdag is hij gecremeerd. Het was een fantastische uitvaart met mooie muziek, veel foto’s en ontroerende speeches. Op die dag zag ik voor het eerst Jaaps ex-vrouw. We gaven elkaar geen hand. Ze is heel boos op me geweest, wist ik van Jaap. Veel bozer dan mijn ex-man op mij. Met hem heb ik nog steeds een prima relatie.

Gelukkig had ik een paar maanden later een goed gesprek met haar, op de verjaardag van mijn bonuskleindochter. Toen ik Jaaps ex een hand gaf, vroeg ze: ‘Hoe gaat het nu met je?’ Dat vond ik zó mooi. Alle rancune viel weg en ik barstte in tranen uit. We hadden allebei verdriet om Jaap, van wie we veel hadden gehouden. Ook zijn zoons waren blij dat ze hun moeder en mij zagen praten. Zij vonden de scheiding rot voor hun moeder, maar zagen ook dat ik hun vader erg gelukkig maakte.

Verdrietverwerking

Iedereen rouwt op zijn eigen manier, heb ik gemerkt. En hoe je het ook doet, alle manieren zijn goed. Daarom zou ik graag een programma maken over rouwen en verdrietverwerking bij de omroep waar ik werk. Misschien dat ik daar binnenkort eens een balletje over opgooi.”