Vervolg: de dag nadat... ik een burn-out bleek te hebben

Nadat Nikki is ingestort op haar werk in de jeugdzorg, adviseert de huisarts haar om een tijdje niet te werken en professionele hulp te zoeken. Ze heeft een burn-out.

Nikki (34): “Na de diagnose, nu vier jaar geleden, sliep ik wekenlang vooral. Elke nacht het klokje rond en dan ook nog een middagdutje. Daarnaast ging ik in therapie in de hoop snel te genezen. Het rare met een burn-out: je denkt dat het wel weer gaat en dan word je keihard teruggefloten. Op een gegeven moment was er een rommelmarkt van mijn werk om geld in te zamelen. Ik deed de hele dag mee, het was leuk om mijn collega’s te zien en het ging best goed. Toen we aan het einde van de middag de overgebleven spullen terugbrachten naar het werk, kreeg ik een angstaanval.

Over mijn grenzen

In therapie heb ik geleerd ik dat ik te veel van mijn lichaam vroeg door elke keer alles te geven. Als perfectionist ging ik altijd over mijn grenzen heen, dat doe ik mijn hele leven al. In mijn jeugd ben ik veel gepest, waarna ik een muurtje om me heen bouwde. Ik had weinig vrienden. Misschien stelde ik daarom zulke hoge eisen aan mezelf en liep ik altijd op mijn tenen om te laten zien dat ik een goede medewerker ben? Nu weet ik: ik deed mijn best, maar niet op de manier zoals het zou moeten.

Ik voelde me ook heel schuldig tegenover mijn vriend. Hij verdiende beter dan dit zielige hoopje mens. Ik kon niet meer mee naar feestjes, was snel moe en vaak in paniek. Hij zei: ‘Ik houd van jou en ik blijf bij je.’ Anderen hadden minder begrip voor mijn situatie. Een hartsvriendin die ik al vijftien jaar had, kon er niet mee omgaan dat ik niks meer wilde afspreken. We hebben geen contact meer. Gelukkig bleven mijn ouders in me geloven. Ze zeiden: je bent altijd een sterke meid geweest, je komt hier overheen.

Minder energie

Naar die werkplek ben ik nooit meer teruggegaan. Nog steeds werk ik maar een paar uren per week. Ik weet best dat wat vandaag niet lukt, ook morgen kan. Ik vind het moeilijk om niet mee te doen aan de ratrace. Altijd is er een to-dolijst in mijn hoofd. Toch lukt het al beter om naar mijn lichaam te luisteren. Bewustwording vind ik belangrijk en ik wil anderen graag helpen, daarom heb ik een boek geschreven over mijn burn-out en ik wil een burn-out academy oprichten.

Hoewel het beter met me gaat, hield ik een energiestoornis aan mijn burn-out over. Als ik ’s ochtends opsta is maar zestig procent van mijn batterij opgeladen, zo voelt het. Dat vind ik moeilijk te accepteren. Binnenkort ga ik laten onderzoeken waardoor die moeheid blijft. Misschien moet ik accepteren dat het niet beter wordt dan dit.”